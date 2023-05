Königsbrunn

vor 42 Min.

Von Bettwärmern, Barttassen und anderen seltsamen Gegenständen

Plus Die Königsbrunner Museen halten so einige kuriose Ausstellungsstücke für die Besucher bereit. Das fiel jetzt auch beim Museumstag auf.

Von Daniela Engert

Familie Florian aus Mering hat keine Angst vor Klassenzimmern: Mutter, Vater sowie beide Kids testen an diesem Sonntag die historische Schulbank im Lechfeldmuseum. Vor den vier Museumsbesuchern liegen Schiefertafeln, auf die sie eifrig ein Gedicht aus der Zeit der Romantik kritzeln. Für Stefanie Florian, die "früher im Geschichtsunterricht die deutsche Schrift gelernt hat", ist diese Aufgabe kein großes Problem. Zur Unterstützung steht Edith Ries vor der Familie. In der Hand hält sie einen Stock, der im früheren Schulalltag häufig, am internationalen Museumstag in Königsbrunn zum Glück nur symbolisch zum Einsatz kommt.

Edith Ries "unterrichtet" Familie Florian im Lechfeldmuseum. Foto: Daniela Egert

Das Klassenzimmer aus einer Zeit, die inzwischen recht lange zurückliegt, stellt einen Teil der Königsbrunner Aktionen zum 46. Internationalen Museumstag dar. Seit 1978 organisiert der Internationale Museumsrat ICOM jährlich einen Termin, an dem weltweit an die Bedeutung der Sammlungen erinnert werden soll. In Königsbrunn sind deshalb am Sonntag alle sechs Einrichtungen geöffnet und laden unter dem Motto "Museen entdecken" zu spannenden Erlebnissen ein.

