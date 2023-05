Von Udo Jürgens bis James Last: Wolfgang Scherer teilte sich die Bühne mit Stars

Am 12. Mai feiern Monika und Wolfgang Scherer aus Königsbrunn Geburtstag. Letzter wird heuer 70 und spricht im Interview über sein bewegtes Musikerleben.

Sie feiern am 12. Mai Ihren 70. Geburtstag. 70 Jahre sind aber kein Grund, um zur Ruhe zu kommen. Was treibt Sie gerade um?



Wolfgang Scherer: Ich werde 70, das von mir gegründete Lech-Wertach-Orchester zehn Jahre alt. Das feiern wir mit Konzerten in Klosterlechfeld am 21. Juli, im Parkhotel Bad Bayersoien, in der Wieskirche, in Kassel und im Parktheater Augsburg. Nachdem viele der Mitwirkenden mittlerweile in alle Welt verstreut sind, braucht es eine gewisse Sportlichkeit, diese Events vorzubereiten.

Sie haben im Herbst die sehr erfolgreiche Benefizkonzert-Reihe Konzerte junger Talente beendet. In über 25 Jahren kamen über 100.000 Euro für die Kartei der Not zusammen. War der Schritt schwer?



Scherer: 26 Jahre „Konzerte junger Talente“ bleiben in bester Erinnerung, nicht nur bei mir und meiner Familie – auch bei vielen Musikern, Zuhörerinnen, Solisten, Sponsoren und Helfern, die dabei waren und sich regelmäßig bei mir melden. Die Spende von 100.000 Euro an die Kartei der Not ist schon ein großartiges Ergebnis! Das Aufhören ist uns allen sehr schwer gefallen.

Wie nutzen Sie die jetzt gewonnene freie Zeit? Heben Sie unbekannte Archiv-Schätze? Oder planen Sie neue Reisen mit dem Wohnmobil?



Scherer: Freizeit sind für meine Frau und mich die mit Eltern, Kindern und Enkel verbrachten Stunden und Tage. Ein Spielhaus bauen, den Garten pflegen, die Modelleisenbahn weiterentwickeln – das macht mir Freude. Auch die Beschäftigung mit Schwäbischer Musik und Literatur, der Archäologie unserer Heimat, das Sammeln historischer Bücher und besonders die Geschichte der Wittelsbacher ab 1806 interessieren mich. Das Wohnmobil kann für Reisen durch Deutschland leider zu wenig genutzt werden. So lange wir so im G'schirr sind, ist es eher eine Immobilie.

Wolfgang Scherer feiert am 12. Mai seinen 70. Geburtstag. Foto: Elmar Knöchel

Sie haben die ganze Welt bereist, vor allem in Sachen Musik waren Sie viel unterwegs. Wohin möchten Sie noch einmal?



Scherer: Ich würde gerne noch mal mit meinen Meisterklassenprofessoren sprechen. Sir Yehudi Menuhin an der Royal Academy und Sir William Primrose an der Brigham Young University in Provo/USA, so wie Professor Dr. Erich Valentin, dem Mozartforscher in München. Aber auch mit James Last und und Robert Redford, den ich in Sundance 1977 kennenlernen durfte. Das waren unvergessliche Erlebnisse mit einzigartigen Persönlichkeiten und Jahrhundertkünstlern. Die Treffen mit Rainer Werner Fassbinder und den Tatortkommissaren aus Köln waren auch spannend. Mit Erni Singerl, Horst Tappert, Beppo Brem, Gustl Bayrhammer, den Les-Humphries-Singers und Udo Jürgens bei Galas aufzutreten, waren weitere Höhepunkte. Dazu einmal noch nach Hawaii, wo ich berufstätig war.

Was würden Sie gerne noch einmal erleben, wenn es möglich wäre?



Scherer: Viele Ehemaligen aus Maria Stern beim 90-jährigen Jubiläum des Gymnasiums, wo ich 36 Jahre Musik unterrichtet habe, am 22. Juli wieder zu sehen. Mit ihnen habe ich China, Rumänien, Italien, die Tschechoslowakei, die USA, Deutschland, Polen, England, Kroatien und Österreich bereist. Und überall dort leben liebe Freunde, mit denen wir seit Jahrzehnten in Kontakt stehen, was wunderbar und aufgrund heutiger Kommunikationsmöglichkeiten recht einfach ist. Wir waren bei Weltjugendtreffen, Europäischen Musikfestivals, Papstaudienzen, bei den "Tagen der offenen Tür“ im Kanzleramt und der Weihnachtsfeier im Auswärtigen Amt und hatten Auftritte zur Eröffnung der Olympiade in Peking oder der Weltjugendausstellung in Shanghai. Dazu kamen, viele, viel Konzerte.



Lesen Sie dazu auch

Monika Scherer wird 64 - sie hat am selben Tag Geburtstag wie ihr Mann. Foto: Elmar Knöchel

Wie viele werden es wohl gewesen sein?



Scherer: Ich schätze 1600. Da konnte ich mit meinen Schülerinnen viel erleben.

Sie sind Musiker mit Leib und Seele. Ist Musik ein gutes Lebenselixier? Oder eine lebendige Farbauswahl, die Sie in der Kleiderauswahl pflegen?



Scherer: Ich bin klassisch ausgebildet, kam vom Leopold-Mozart-Konservatorium an die Münchner Musikhochschule, dann nach London und in die USA. Mit 14 habe ich das erste Jugendorchester geleitet und tue das heute noch. Violine und Viola, das Klavier und das Akkordeon, das Saxophon und die Gitarre beherrsche ich so, dass mir das Spielen von Mozart- und Bachsolopartien – aber auch Salon – und Volksmusik, eigentlich alle Genres von Barock bis zur Rock-und Popmusik Spaß machen und möglich sind. Es gibt eben nur gute und schlechte Musik. Vom Frack in die Ulmer-Winkel-Tracht oder ins coole Jazzoutfit zu wechseln, bringt die Abwechslung, die ein Musikant braucht. Bei Orchesterproben mit Jugendlichen lautet mein Credo: "Eine falsche Note zu spielen, ist unwichtig – aber ohne Leidenschaft zu spielen, ist unverzeihlich.“ Das stammt übrigens von Ludwig van Beethoven.

Welche Musik wird bei der Geburtstagsparty am 12. Mai gespielt?



Scherer: Am 12. Mai sind meine Frau, die da auch Geburtstag hat, und ich auf alles gefasst: Vom Quäken unserer kleinsten Enkelin bis zu Geburtstagsständchen. Wir freuen uns darauf, mit den Familien unserer beider Söhne, Gäste zu empfangen.

Sind der Musik durch und durch verbunden: Familie Scherer aus Königsbrunn mit Dominik, Monika, Wolfgang und Valentin. Foto: Andreas Lode

Zur Person: Wolfgang Scherer wurde am 12. Mai 1953 in Ulm geboren. Die Liste seiner Lebensstationen und Auszeichnungen ist sehr lang. Zu den besonderen Würdigungen gehören das Bundesverdienstkreuz, das Päpstliches Verdienstkreuz "Pro Ecclesia et Pontifice“ und die "Silberdistel“ der Augsburger Allgemeinen. Der Königsbrunner Kulturpreisträger ist auch Botschafter des Landkreises.