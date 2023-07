Vor verschlossenen Türen: Postkunden ärgern sich

In Königsbrunn können viele Kunden ihre Pakete nicht entgegennehmen. In welchen Fällen sich die Abholfrist verlängert und wie es mit der Filiale weitergeht.

Empört und ratlos steht Thomas Tengler am Samstag vor der Postbank-Filiale in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße. In dem dortigen Finanzcenter werden zusätzlich DHL-Leistungen angeboten. In der Hand hält der Königsbrunner einen Zettel mit der Information, dass er dort sein Paket abholen könne. Die Filiale aber ist "kurzfristig geschlossen", wie er dem Aushang entnehmen kann. "Es ist schon ärgerlich, wie oft man vor verschlossenen Türen steht", schreibt er auf Facebook.

Tengler ist nicht der Einzige, der sein Paket an diesem Tag nicht abholen kann. "Mit mir sind noch ein paar Leute gekommen, die auch umsonst dort hin sind." Innerhalb kurzer Zeit melden sich über vierzig weitere Facebook-Nutzer zu Wort und schildern ähnliche Situationen. Offenbar gibt es das Problem in Königsbrunn schon länger. "Ich stehe auch jedes Mal, wenn ich mal ein Paket verschicken muss, vor verschlossenen Türen. Ob offen oder geschlossen ist, erfährt man erst durch einen Zettel an der Türe - verrückt", lautet ein weiterer Kommentar zu Denglers Beitrag. Zuletzt war die Filiale Anfang Juni vorübergehend geschlossen.

Abholfrist für Pakete wird bei geschlossener Filiale verlängert

Für die Kunden der Postbank wird am Aushang die nächste Filiale aufgeführt - diese ist im Mayerweg 11 in Bobingen zu finden. Da es sich um eine Partnerfiliale der Deutschen Post handelt, können hier auch Pakete aufgegeben werden. Wer ein Paket abholen will, ist dagegen auf den Standort festgelegt. Eine andere Facebook-Nutzerin, die ihre beiden Päckchen in Königsbrunn aufgrund der Schließung noch nicht entgegennehmen konnte, fragt sich, ob die Lagerzeit von sieben Werktagen in so einem Falle verlängert werde. Ramona Radojicic, Sprecherin der DHL Group: "Die Lagerfrist für Paketsendungen wird auf alle Fälle für die Ausfallzeiten verlängert. Zudem werden die Zusteller die Pakete möglichst in Packstationen abliefern, vorausgesetzt wir werden rechtzeitig über die Schließungstage informiert."

Thomas Tengler dagegen wundert sich: "Bei Zustellung zur Heimadresse, sofern niemand zu Hause ist, wird das Paket normal in die umliegenden Packstationen gebracht. Wir haben ja etliche Packstationen in Königsbrunn. Stattdessen wird es in die Postbankfiliale gebracht, die oft eben zu ist. Vor allem zu Stoßzeiten wie Freitag und Samstag." Er sei nicht der Einzige, dem es so gehe, sagt er.

Königsbrunner Postbankfiliale öffnet wohl erst in einer Woche wieder regulär

Warum die Königsbrunner Postbankfiliale so unregelmäßig geöffnet ist, weiß Oliver Rittmaier, Sprecher der Postbank: "Grund dafür waren und sind krankheitsbedingte Personalausfälle, insbesondere durch Mitarbeitende, die längerfristig erkrankt sind. Diese Personalausfälle konnten und können wir nicht vollständig ausgleichen, auch deshalb, weil wir in unseren Filialen an das Vier-Augen-Prinzip gebunden sind und deshalb mindestens zwei Mitarbeitende benötigen, um zu öffnen." Das habe zur Folge, dass eine Schließung oft kurzfristig kommuniziert werde: "Manche Schließungen ergeben sich deshalb naturgemäß erst durch eine Krankmeldung am Morgen, wenn einer der beiden benötigten Mitarbeitenden kurzfristig ausfällt."

Aufgrund der beschriebenen Situation werde die Filiale dem Sprecher zufolge auch in dieser Woche nur eingeschränkt geöffnet. "Derzeit gehen wir davon aus, dass wir in der kommenden Woche durch rückkehrende Mitarbeitende wieder zu den regulären Öffnungszeiten zurückkehren können", sagt Rittmaier. Er bittet Kundinnen und Kunden für alle Unannehmlichkeiten um Entschuldigung.