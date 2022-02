Vorläufiges Happy End im Streit um die Trachtenheimbühne in Königsbrunn

Plus Der Theaterverein Königsbrunn und die Pächter des Trachtenheims streiten über die Saalnutzung. Dann kommt der Stadtrat ins Spiel. Ein Verwirrspiel in drei Akten.

Stücke, die auf Laienbühnen aufgeführt werden, haben oft einen ähnlichen Ablauf: Einer Hinführung aufs Thema folgt ein Konflikt, der zu Verwirrung und Unruhe führt, und schließlich in einer erfreulichen Auflösung sein Ende findet. So lief nun auch die Beziehungskiste zwischen dem Theaterverein Königsbrunn und den Pächtern des Trachtenheims, dessen Saal die Schauspieler seit Jahren für ihre Aufführungen nutzen. Als man sich nicht über die Konditionen für die Saalnutzung einig wird, beschäftigt sich sogar der Stadtrat mit dem Thema.