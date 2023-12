Vorlese-Vormittage bei der neuen Buchhandlung

An den beiden Adventssamstagen können Kinder in Königsbrunn Weihnachtsgeschichten lauschen. Die Vorlese-Vormittage finden im Gemeindezentrum statt.

Seit einem Monat gibt es mit "Königsbuch" wieder eine Buchhandlung in Königsbrunn. Die Inhaberinnen Dagmar Reichel und Marion Mertens, die auch den "Buchladen" in Gersthofen betreibt, haben sich eingelebt. Die offizielle Eröffnung lockte schon einige neugierige Besucherinnen und Besucher an - nun gilt es, ein bisschen bekannter zu werden, sagt Reichel. "Momentan haben wir noch keine Kapazitäten für große Veranstaltungen wie Lesungen, da dachten wir an zwei kleine Vorlese-Vormittage an den Adventssamstagen."

In Königsbrunn eröffnete Dagmar Reichel (Bild) kürzlich mit Marion Mertens die Buchhandlung "Königsbuch". Foto: Jana Korczikowski

Dabei stehe die Unterhaltung der Kinder im Fokus: "Da heutzutage nicht mehr in allen Familien vorgelesen wird oder werden kann, möchten wir den Kleinen zwischen vier und zehn Jahren einfach unsere liebsten Weihnachtsgeschichten vorlesen. Es gibt ja so viele schöne Bücher", schwärmt die Inhaberin. Da die Räumlichkeiten der Buchhandlung in der Friedhofstraße 2 relativ eng bemessen sind, habe für die Vorlese-Vormittage ein Raum im Gemeindezentrum gemietet werden können, praktisch nebenan.

Es gibt ein provisorisches Lesezelt für die Kinder

Die beiden Vorlese-Vormittage finden an den Samstagen 9. und 16. Dezember jeweils von 10 bis 12 Uhr statt. "Dann können alle gerne bei vorbeikommen, wir werden dort eine gemütliche Leseecke mit einem provisorischen Lesezelt einrichten und wir haben sicher auch das ein oder andere Plätzchen da", verspricht Dagmar Reichel.

