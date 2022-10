Vortrag in Königsbrunn: Shoppen mit gutem Gewissen und kleinem Geldbeutel

Wie kauft man nachhaltig, fair und trotzdem sparsam Kleidung? In Königsbrunn gibt eine Autorin Tipps für eine wirksame Veränderung der Shopping-Gewohnheiten.

Es ist nicht leicht, die Welt zu verbessern, denkt man. Viele wissen zum Beispiel mittlerweile, dass die Näherinnen in den großen Bekleidungsfabriken Asiens und die Menschen auf den Baumwollfeldern trotz harter Arbeit kaum genug Geld zum Leben verdienen. Doch fair gehandelte Mode kostet oft deutlich mehr Geld als die Massenware. Das Team der Königsbrunner Stadtbücherei und die Steuerungsgruppe Fair-Trade hat nun mit Nina Lorenzen eine Autorin und Designerin nach Königsbrunn eingeladen, die Tipps gibt, wie man auch mit kleinem Geldbeutel umweltschonend und menschenfreundlich Kleidung einkaufen kann. Mit der Veranstaltung startet auch das Herbstprogramm des Königsbrunner Kulturbüros.

Das Thema Mode liegt Bücherei-Leiterin Hildegard Häfele schon lange am Herzen: "Meine Mutter war gelernte Schneiderin und hatte ein Geschäft. Daher weiß ich, wie viel Arbeit hinter einem Kleidungsstück steckt. Sie sagte immer: Ich nähe es Dir nur, wenn Du es auch anziehst." Seit dem Einsturz einer großen Bekleidungsfabrik in Bangladesh vor fünf Jahren sei bekannt, unter welch schlechten Umständen unsere Kleidungsstücke teilweise hergestellt werden. Seitdem habe sich die Situation etwas gebessert, doch der neu eingeführte Mindestlohn reiche den Näherinnen auch kaum für mehr als das Notwendigste. "Zudem können die Arbeitgeber selbst entscheiden, ob sie ihn bezahlen wollen", sagt Häfele. Bei der Steuerungsgruppe Fair-Trade kam das Thema sehr gut an, sagt Ursula Jung: "Das Thema nachhaltige und faire Bekleidung findet gerade bei jungen Menschen immer mehr Beachtung."

Designerin der "Fashion Changers" kommt nach Königsbrunn

Häfele hat lange nach dem richtigen Ansatz gesucht: "Ratgeber für nachhaltige Mode gibt es derzeit viele, aber die decken oft das Thema Menschenrechte nicht ab." Sie suchte Autorinnen, die sich mit diesen Themen befassen, aber auch die Bezahlbarkeit abdecken und das Thema "Mode für spezielle Bedürfnisse", also Kleidung für Menschen mit Behinderung, Kleinwüchsige oder Übergewichtige. Sie landete bei den "Fashion Changers", drei Designerinnen aus Berlin, die ein gleichnamiges Buch geschrieben haben und sehr erfolgreich in den sozialen Medien aktiv sind. Nina Lorenzen kommt für den Vortrag am Mittwoch, 12. Oktober, in die Stadtbücherei.

Die Besucher können sich auf hilfreiche Tipps für nachhaltigeren Kleidungskonsum für jedes Budget freuen, sagt Hildegard Häfele: "Das kann schon so einfach sein, wie nicht jedem Trend nachzulaufen und weniger, aber dafür hochwertigere Kleidung zu kaufen, sie weiterzugeben und so lange im Kreislauf zu halten." Gute Beispiele seien die Mädchen-Flohmärkte, wie sie das Königsbrunner Jugendzentrum Matrix veranstaltet. "Es war toll zu sehen, wie viel da los war", sagt Ursula Jung.

Stadt Königsbrunn strebt Label "Fair-Trade-Stadt" an

Die Stadt Königsbrunn befindet sich insgesamt auf einem guten Weg zum Label "Fair-Trade-Stadt", sagt Jung: "Wir sind im Gespräch mit mehreren Gastronomen, die überlegen, fair gehandelte Produkte in ihr Angebot aufzunehmen. Wenn wir Zusagen haben, können wir die Bewerbungsunterlagen einreichen." Gefordert würden für eine Stadt wie Königsbrunn drei Gastronomie- und sechs Handelsbetriebe, die faire Waren im Sortiment haben. Man sei in gutem Austausch mit Gymnasium und Realschule, die bereits Fair-Trade-Zertifizierungen haben. Der Vortrag in der Stadtbücherei ist ein höherer Punkt der "Fairen Wochen" mit einem Infostand vor dem Königsbrunner Weltladen und der Gestaltung des Erntedank-Gottesdiensts in der Kirche "Zur Göttlichen Vorsehung".

Der Vortrag beginnt am Mittwoch, 12. Oktober, um 19 Uhr in der Stadtbücherei.