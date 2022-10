Königsbrunn

Vortrag in Königsbrunn: Wie kaufe ich fair und günstig Klamotten?

Autorin Nina Lorenzen besuchte in Königsbrunn den Weltladen und stellte in der Stadtbücherei ihr Buch "Fashion Changers" mit Tipps für nachhaltigen Mode-Konsum vor.

Von Andrea Collisi

Eine doppelte Premiere zum Thema Mode erlebten 30 interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer in der Königsbrunner Stadtbücherei. Erstmals hatte die Steuerungsgruppe „Königsbrunn auf dem Weg zur Fair-Trade-Stadt“ in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei einen Vortrag organisiert. Auf der Suche nach dem passenden Buch war sie rasch auf das 255 starke Werk dreier engagierter junger Frauen gekommen. Eine davon, Nina Lorenzen, freute sich über die Einladung und erklärte zugleich, es sei eine weitere Premiere, dass sie aus dem Buch vor Publikum lese.

