Vortrag zum Terror der RAF: Aufmerksamkeit für die Opfer

Wie haben die Opfer den Anschlag der RAF auf das Springer-Verlagsgebäude erlebt? Darüber referierte der Archivar des Medienhauses in Königsbrunn.

Vor 50 Jahren, im Mai 1972, verübte die linksextreme Rote Armee Fraktion (RAF) sechs Anschläge. Die Ziele waren zwei Militäreinrichtungen der USA zwei Polizeibehörden, davon eine in Augsburg, der Richter Wolfgang Buddenberg und das Hamburger Springer-Verlagsgebäude. Insgesamt wurden dabei vier Menschen ermordet und 74 verletzt.