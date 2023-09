Vortragsreihe der Wertachkliniken startet Ende September in Königsbrunn

Verschiedene Krankheitsbilder werden in der neuen Vortragsreihe der Wertachkliniken beleuchtet. Zum Auftakt geht es um die Narkose.

Erkrankungen der Schilddrüse, Arthrose, Bewusstseinsstörungen: Wer mehr zu diesen und anderen medizinischen Themen erfahren möchte, ist bei den Vorträgen der Wertachklinken in Königsbrunn, Bobingen und Schwabmünchen genau richtig. Ende September startet die neue Vortragsreihe. Alle Referenten sind Ärztinnen und Ärzte der Wertachkliniken. Sie informieren nicht nur über die verschiedenen Krankheitsbilder, sondern beantworten auch im Anschluss daran die Fragen der Zuhörer und Zuhörerinnen.

Die medizinischen Vorträge finden immer mittwochs um 19.30 Uhr statt und sind kostenfrei. Der Vortrags-Ort ist entweder in Bobingen in der Singoldhalle, Willi-Ohlendorf-Weg 1, in Königsbrunn im Vortragsraum des Bürgerservicezentrums, Marktstraße, 3a oder in Schwabmünchen im Ferdinand-Wagner-Saal, Fuggerstraße 20.

Am 27. September beantwortet Dr. Markus Bolkart in Königsbrunn die Frage, was ein Anästhesist während der Narkose macht. Der Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin der Wertachklinik Schwabmünchen erklärt, warum Operationen ohne Narkose fast nicht mehr vorstellbar sind, und informiert über die verschiedenen Arten und Verfahren der Anästhesie .

in die Frage, was ein Anästhesist während der macht. Der Chefarzt der und Intensivmedizin der erklärt, warum Operationen ohne fast nicht mehr vorstellbar sind, und informiert über die verschiedenen Arten und Verfahren der . Am 11. Oktober geht es in Bobingen um viel mehr als die Unter- oder Überfunktion der Schilddrüse . Dr. Joanna Eisenbach , Leitende Oberärztin der Allgemein- und Viszeralchirurgie der Wertachkliniken , informiert über die vielfältigen Aufgaben des kleinen Organs und dessen mögliche Beeinträchtigungen. Unter anderem erklärt sie auch, warum die Schilddrüse manchmal zum großen Kropf wird, und was man dagegen tun kann.

In Schabmünchen wird der plötzliche Herztod thematisiert

Am 8. November geht es in Schwabmünchen ans Herz: Dr. Anselm Sellier, Chefarzt der Kardiologie der Wertachkliniken , informiert über die Gründe des sogenannten plötzlichen Herztodes. Er erklärt, warum dieser Herzstillstand tatsächlich meisten gar nicht so plötzlich ist, und wie man das Risiko eines plötzlichen Herztodes erkennen und verringern kann.

ans Herz: Dr. Anselm Sellier, Chefarzt der Kardiologie der , informiert über die Gründe des sogenannten plötzlichen Herztodes. Er erklärt, warum dieser Herzstillstand tatsächlich meisten gar nicht so plötzlich ist, und wie man das Risiko eines plötzlichen Herztodes erkennen und verringern kann. Am 29. November informiert Dr. Jochen Wittich , Chefarzt der Orthopädie- und Unfallchirurgie der Wertachkliniken , in Königsbrunn über die Ursachen einer Arthrose im Hüftgelenk. Er erklärt, wie man dem übermäßigen Verschleiß der Gelenkknorpel vorbeugen kann und welche Behandlungsmöglichkeiten es bei einer schmerzhaften Arthrose gibt, von der medikamentösen Behandlung bis zum Gelenkersatz.

Dr. Joanna Eisenbach referiert in Bobingen über Erkrankungen der Schilddrüse. Foto: Matthias Baumgartner