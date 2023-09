Vortragsreihe Königsbrunn: Was macht ein Anästhesist während der Narkose?

Die neue medizinische Vortragsreihe der Wertachkliniken beginnt am Dienstag in Königsbrunn mit der Frage, wie sicher eine Narkose ist und wie sie funktioniert.

Operationen ohne Narkose sind heutzutage fast nicht mehr vorstellbar. Aber wie funktioniert eine Narkose? Und was macht ein Anästhesist eigentlich während der OP? "Meine Arbeit beginnt bereits lange vor der Operation", erklärt Dr. Markus Bolkart, Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin der Wertachklinik Schwabmünchen: "Und endet eigentlich erst, wenn der Patient wieder aus dem Krankenhaus entlassen wird."

In seinem Vortrag am Mittwoch, 27. September, um 19.30 Uhr im Vortragsraum des Bürgerservicezentrums (BSZ) in Königsbrunn geht Dr. Bolkart detailliert auf die verschiedenen Arten und Verfahren der Narkose ein und erklärt, warum man während einer Operation unbesorgt 'schlafen' kann. Im Anschluss daran können die Besucher individuelle Fragen stellen. Der Eintritt zum Vortrag ist frei.

Wer bereits einen medizinischen Eingriff unter Narkose hinter sich hat, weiß, dass es vor der Operation ein Informationsgespräch mit dem Anästhesisten gibt. Dabei werden alle Fragen der Patienten beantwortet. Vor allem aber stellen die Ärzte selbst viele Fragen, um den Patienten und dessen persönliches Risiko kennenzulernen. Individuelle Risiken sind unter anderem Vorerkrankungen, die die körperliche Leistungsfähigkeit beeinträchtigen, Wechselwirkungen mit Medikamenten und Allergien. Wer beispielsweise am Knie operiert wird, kann gleichzeitig eine Herzschwäche haben. Und das muss der Anästhesist bei der Gabe der Narkosemittel berücksichtigen.

Anästhesist verwendet eine Kombination aus Medikamenten

Die moderne Anästhesie verwendet eine Kombination aus verschiedenen Medikamenten, um ihre Aufgaben möglichst schonend zu erfüllen. Zum einen wird eine Kombination aus Schlaf- und Schmerzmittel, also sogenannte Hypnotika und Analgetikum, gegeben, damit die Operation für den Patienten ohne Schmerzen durchgeführt werden kann. Gleichzeitig werden sogenannte Relaxanzien gegeben, damit sich das Muskelgewebe entspannt.

Dieser fein aufeinander abgestimmte Medikamenten-Cocktail muss von den Anästhesisten jeweils individuell an Bedürfnisse der Operierten angepasst werden. Bei einer Notoperation ist es jedoch meist nicht möglich, vorher noch ein Informationsgespräch zu führen. Dann müssen Anästhesisten "auf Sicht fahren": "Wir überwachen bei jeder Operation kontinuierlich sämtliche Vitalfunktionen, also Herzschlag, Blutdruck, Atemfunktion und vieles mehr und können deshalb auf abnorme Entwicklungen schnell reagieren", erklärt Dr. Bolkart.

Im Informationsgespräch sollten Patienten ehrlich sein

Dennoch gilt: Jede Information, die im Voraus bekannt ist, hilft dem Anästhesisten und schont den Patienten. Deshalb ist es so wichtig, beim Informationsgespräch vor der Operation ehrlich zu sein und die Anweisungen des Arztes zu beachten. Das gilt zum einen für die Einnahme von Medikamenten und den Konsum von Zigaretten und andere Stimulanzien, um unerwünschte Nebenwirkungen während der Operation zu vermeiden. Und es gilt genauso für Einhaltung der Diätvorschriften, denn unverdautes Essen und Getränke können aufgrund der entspannten Muskulatur der Speiseröhre aus dem Magen in die Atemröhre gelangen und die Beatmung behindern.

Während der Operation verlassen sich Anästhesisten aber nicht nur auf die Anzeigen der medizinischen Geräte, sondern beobachten ihre Patienten selbst. Das Gesicht, die Haut und Schleimhäute sowie Fingernägel geben wertvolle Informationen über den Gesamtzustand des Patienten. Deshalb sollte man diese nicht durch Creme, Make-Up, Schmuck oder Nagellack verdecken. (AZ)