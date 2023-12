Vorweihnachtliche Stimmung im Königsbrunner Zentrum

Der Nikolaus war natürlich der Stargast am Eröffnungstag des Königsbrunner Niklausmarktes. Und er hatte auch noch eine Begleitung dabei.

Bei der Eröffnung des Niklausmarktes in Königsbrunn durfte einer natürlich nicht fehlen: der Nikolaus. Im Schlepptau hatte er ein Engelchen. Und am ersten Tag war direkt viel los. Nicht nur zahlreiche Königsbrunner besuchten den Markt, auch Augsburger kamen mit der Tram zu den Ständen, die direkt gegenüber der Haltestelle ihren Platz hatten. Bürgermeister Franz Feigl stand mit den Kindergarten-Kindern auf der Bühne, wo sie mit Weihnachtsliedern für Atmosphäre sorgten. Zwischen Eisarena und Infopavillon 955 herrscht noch das Wochenende über vorweihnachtliche Stimmung. Der Niklausmarkt hat am Samstag, 9. Dezember von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag, 10. Dezember, von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Foto: Elmar Knöchel