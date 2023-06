Vox Corona lädt zum Sommerkonzert

Am 17. Juni erwartet die Zuhörer des Königsbrunner Chors Vox Corona bei seinem Sommerkonzert eine Mischung aus beschwingten sowie einfühlsamen Liedern.

In seinem diesjährigen Sommerkonzert am Samstag, 17. Juni, um 19 Uhr (Einlass 18 Uhr, freie Platzwahl) in der Mittelschule an der Römerallee präsentiert der Chor Vox Corona einen bunten musikalischen Strauß von beschwingten, aber auch einfühlsamen und anspruchsvollen Stücken zeitgenössischer Komponisten. Chorleiter Carl-Christian Küchler hat ein vielfältiges Programm an Songs und überwiegend modern arrangierten Liedern in deutscher und englischer Sprache zusammengestellt. Constanze Becher begleitet den Chor am Klavier.

Mit "Ach hallo, guten Tag, wie geht's?" wird Vox Corona das Publikum begrüßen. Dabei wird der Small Talk einer zufälligen Begegnung humorvoll in Klang umgesetzt. Freuen können sich die Zuhörer unter anderem auf ein Medley aus dem Musical "Phantom of the Opera" von Andrew Lloyd Webber, auf "Skyfall", das Titellied aus dem gleichnamigen Agententhriller, bekannt durch Adele, die es geschrieben und gesungen hat, und auf "Hakuna Matata" aus Elton Johns Musical "Der König der Löwen". "Hakuna Matata" ist ein Spruch aus der afrikanischen Sprache Swahili und bedeutet so viel wie "kein Problem".

Auch deutsche Lieder finden sich im Programm von Vox Corona

Zu hören sind auch "Amazing Grace", im englischsprachigen Raum ein beliebtes geistliches Lied, und das "Auld Lang Syne", dessen Melodie auf ein schottisches Volkslied zurückgeht und zu den bekanntesten Stücken in englischer Sprache zählt. Dargeboten werden zudem Songs von Udo Jürgens und Nena, außerdem der Seelenschmeichler "You Are the Reason".

Eintrittskarten für das Konzert – in der Pause wird zu einem Getränk eingeladen – sind erhältlich zu zwölf Euro bei allen Chormitgliedern, in Königsbrunn in der Weinhandlung Wein und Kunst im Seilerhof, Bürgermeister-Wohlfarth-Str. 28, online über die Website www.voxcorona.de und an der Abendkasse. (AZ)