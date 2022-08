Vox Corona tritt in Königsbrunner Altenheim auf

Der Chor Vox Corona hat den Menschen in einem Altenheim in Königsbrunn eine musikalische Freude bereitet.

Mit "Ach hallo, guten Tag, wie geht's?" begrüßten die Sängerinnen und Sänger von Vox Corona singend und winkend die Zuhörer im Seniorenzentrum St. Hedwig in Königsbrunn. Die Senioren hatten sich im Garten und auf den Balkonen eingefunden. "Nach zwei Jahren ohne Vox Corona ist es eine Freude, Sie zu sehen", freute sich Susanne Jonas, die Leiterin der Einrichtung.

Zu hören waren Nenas "Wunder gescheh'n" und Gabriellas Lied aus dem Film "Wie im Himmel". Eindrucksvoll gab der Chor das Lied "Ihr von morgen" von Udo Jürgens zum Besten. "Die Botschaft des Textes wurde toll von Ihnen rübergebracht", meinte Susanne Jonas. Chorleiter Carl-Christian Küchler dirigierte und begleitete gekonnt am Klavier. Mit bekannten Volksliedern gelang es Vox Corona, die Senioren zum Mitsingen zu begeistern.

Schunkeln in Königsbrunn zu den Rhythmen von Elvis Presley

Zum Schluss wurde es gefühlvoll, als der Chor "Can't Help Falling in Love" darbot, und die Zuhörerinnen und Zuhörer in den Reihen sich im Rhythmus des Elvis-Songs wiegten. "Geht noch was?", fragte Susanne Jonas. Die Zuhörer ließen den Chor erst gehen, nachdem er mit schmissigem Klaviereinsatz des Chorleiters noch "Sweet Home Chicago" dazugab. (AZ)