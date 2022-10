Vox Orange überzeugen in Königsbrunn mit Bach-A-Cappella und Mühlen-Rap

Vox Orange singen beim Konzert in Königsbrunn nicht einfach Lieder, sondern interpretieren sie kreativ und witzig neu. Sogar ein bisschen albern darf es sein.

"Zum, zum, zum" singt der Kontrabass, "bling, bling, bling" die Gitarre, und "tsch, tsch, tsch" ist ein Percussion-Instrument, zumindest dann, wenn die Gruppe Vox Orange Musik macht. Drei Frauen und zwei Männer singen fünfstimmig a cappella und klingen dabei, als würden sie von einer Combo begleitet. Der Verein "Kultur lebt in Königsbrunn", kurz Klik, hatte das Ensemble am vergangenen Samstag in das Jugendzentrum Matrix eingeladen. Der Abend im voll besetzten Saal begann beschwingt mit Duke Ellingtons "It Don't Mean a Thing, If It Ain’t Got That Swing" und erklomm bald den höchsten Schwierigkeitsgrad des Gesangs ohne Klavierbegleitung und ohne Dirigenten: eine Orgelfuge von Johann Sebastian Bach.

An der Reiseroute durch die Welt der Musik lagen ein verträumt-nostalgisches "If I Could Read Your Mind, Love" von Gordon Lightfoot, ein Country-Medley, eine hinreißend komische Schlagerparodie und immer wieder Jazz und Pop. Unterwegs konnte sich ein Volkslied wie "Es klappert die Mühle am rauschenden Bach" von Folk über Swing zu Rap entwickeln und überraschende Textzeilen hinzugewinnen, in denen der Müller am Ende nackt in den See springt.

Vox Orange bettet seine Lieder in eine WG-Geschichte ein

Verbunden wurde das Ganze durch eine Geschichte: Für Christiane, gespielt von Sopran Christiane Reismüller, ist ein Traum wahr geworden. Sie konnte eine Fünfzimmerwohnung mit Küche und Bad in einem sanierten Altbau ergattern. Leider kann sie sich die Wohnung nicht leisten und muss Mitbewohnerinnen suchen. Es ziehen ein: eine notorische Räucherstäbchenanzünderin alias Alt Michaela Klocke, Tenor Cornelius Menig in der Rolle eines Sauberkeitsfanatikers, Mezzosopran Barbara Lutz als hyperaktive Triathletin und ein eingebildeter Kerl, gespielt von Bass Wolfram Schild.

Wie in jeder Wohngemeinschaft, so sorgt auch hier der Putzplan für Diskussionen, was in einer Eigenkomposition über das Thema Dreck zum Ausdruck kommt. Als die WG nur noch nervt, träumt Christiane: "Für mich soll's rote Rosen regnen". Irgendwann wird den Schlawinern in der Wohnung verziehen mit dem 40er-Jahre-Hit "Die Männer sind schon die Liebe wert!" von Rudi Schuricke. Ganz leise wurde an die Comedian Harmonists erinnert mit "Irgendwo auf der Welt gibt’s ein kleines bisschen Glück".

Ausgelassene Albernheit bei "Ich wollt, ich wäre ein Huhn" in Königsbrunn

Auf die Vermieterin, die vorbeischaut, um die Miete einzutreiben, ist Haindlings "Paula, des Oanzige wos wirklich zählt auf dera Welt für di is Geld" zugeschnitten. Das Publikum genoss sowohl die Musik als auch den Humor der Aufführung. Bei "Ich wollt, ich wär ein Huhn" wurden die Hennen und Hähne mit ausgelassener Albernheit gespielt.

Das Ensemble Vox Orange steht seit 30 Jahren auf der Bühne. Die Mitglieder wohnen in der Region Augsburg, arbeiten in verschiedenen Berufen wie Lehrerin oder Ingenieur, und zeigen, welch hohe musikalische Qualität mit Stimme, Talent und Hingabe erreicht werden kann. Nach zwei Jahren und acht Monaten Corona-Pause melden sie sich in Bestform zurück. Am 13. November sind sie im Gögginger Parktheater zu erleben.