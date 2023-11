Wärmepumpe kaputt: Paar aus Königsbrunn sitzt seit Tagen im Kalten

Plus Ein Hagelschlag zerstörte die Wärmepumpe. Die Folge: Kein warmes Wasser und keine Heizung mehr für zwei Königsbrunner. Der Anschluss der neuen Wärmepumpe soll erst Mitte Dezember erfolgen.

Wie wichtig eine funktionierende Heizung ist, zeigt sich meist erst dann, wenn die Technik nicht mehr funktioniert. Schnell wird es kalt im Haus und warmes Wasser steht nicht mehr zur Verfügung. Wie unangenehm das ist, erleben gerade Reinhard Lindner und seine Lebensgefährtin, die im Süden Königsbrunns wohnen.

Bei dem großen Hagelunwetter Ende August wurde ihre zu diesem Zeitpunkt erst drei Jahre alte Wärmepumpe schwer beschädigt. Der Heizungsbauer riet zum Austausch. Glücklicherweise hatte er noch ein passendes Gerät auf Lager. Rund drei Wochen später wechselte er die Wärmepumpe aus. Das neue Gerät steht seitdem vor dem Haus. Allerdings läuft es nicht.