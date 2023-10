Königsbrunn

Warum "Fido-Fuchs" für die neue Schaffner-Bruck so wichtig ist

Plus Nach drei Jahren Bau- und Planungszeit wurden die Schaffner-Bruck und der dazugehörige Naturlehrpfad in den Lechauen eingeweiht.

Von Elmar Knöchel

Rund 80 Besucher, darunter viel Politprominenz, waren dabei, als die Schaffner-Bruck über den Lochbach in den Lechauen bei Königsbrunn eingeweiht wurde. Gleichzeitig wurde der Naturlehrpfad eröffnet.

Die Idee zu diesem Pfad kam vom Königsbrunner Umwelt-Arbeitskreis. Ohne diesen Naturlehrpfad hätte die Brücke nicht gebaut werden dürfen, wie Königsbrunns Bürgermeister Franz Feigl in seiner kurzen Rrede erklärte. Denn ein solches Bauwerk in einem Naturschutzgebiet würde normalerweise nicht genehmigt. Doch unter Einbindung in den Naturlehrpfad wurde das dann doch möglich.

