Königsbrunn

12:00 Uhr

Warum in Königsbrunn nach der letzten Tram kein Bus mehr fährt

Plus Um 0.34 Uhr kommt die letzte Straßenbahn aus Augsburg in Königsbrunn an. Weiter in den Süden der Stadt geht es dann aber nicht mehr. Das hat einen Grund.

Von Marco Keitel Artikel anhören Shape

Fünf Minuten nach Mitternacht fährt die letzte Straßenbahn vom Königsplatz in Augsburg nach Königsbrunn. Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmer aus dem Norden oder Zentrum der Stadt sind etwa um halb eins zu Hause. Wer im Süden wohnt, schaut in die Röhre. Busse in diese Richtung fahren um diese Zeit nicht mehr. Betroffene müssen in Augsburg eine halbe Stunde früher in die Tram steigen - oder in Königsbrunn ein ganzes Stück laufen. Die SPD will, dass sich das ändert. Sie beantragte eine weitere Verbindung der Buslinie 830, die gegen 0.38 Uhr von der Haltestelle im Zentrum gen Süden zum Eichenplatz fährt. Realität wird diese Forderung wohl nicht.

Rudolf Willer, technischer Werkleiter der Königsbrunner Stadtwerke, erklärte im Werkausschuss, dass der Augsburger Verkehrs-Verbund (AVV) keine Möglichkeit sehe, die Betriebszeiten auszuweiten. Zu angespannt sei die Personalsituation. Dazu komme: Für Busfahrten zu später Stunde gebe es in Königsbrunn schon jetzt kaum Nachfrage. Auf eine Spätfahrt kommen 1,3 Fahrgäste. Der Zehn-Meter Bus wird so zum Privat-Taxi. Nur eben auf einer vorgegebenen Strecke.

