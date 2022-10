Warum Otto Müller mit dem Kurs der AWO unzufrieden ist

Plus Als Vorsitzender des AWO-Ortsvereins Königsbrunn organisiert Otto Müller Vernetzung von Haupt- und Ehrenamt. Jetzt tritt er aus Ärger über den Kurs des Verbands ab.

Herr Müller, Sie waren elf Jahre lang Chef des AWO-Ortsvereins Königsbrunn. Jetzt haben Sie Ihr Engagement überraschend beendet. Warum?



Otto Müller: Die AWO hat 2019 ein neues Grundsatzprogramm verabschiedet, das ich prinzipiell sehr gut finde. Darin schreiben wir uns die Förderung des Zusammenhalts von Haupt- und Ehrenamt auf die Fahnen und ein Eintreten für Tarifbindungen und Betriebsräte in den Betrieben. Leider wird das im Bezirksverband Schwaben aus meiner Sicht nicht erfüllt. Wir haben im Bezirkspräsidium eine neue Stelle für das Thema Nachhaltigkeit, leider aber nicht für die Mitgliedergewinnung. Doch ein Wohlfahrtsverband braucht viele Mitglieder, um in der politischen Diskussion Gewicht zu haben.