Was bringt das 49-Euro-Deutschlandticket in Königsbrunn?

Beim Verkehrsverbund AVV gehen mehr und mehr Anträge für das 49-Euro-Ticket ein. Lohnt sich das Deutschlandticket denn auch für die Menschen in Königsbrunn?

Großes Interesse scheint im Augsburger Umland am Deutschlandticket zu herrschen. Schon am Tag des Verkaufsstarts, am Montag, waren um 1.30 Uhr beim Verkehrsverbund AVV 160 Anträge für das 49 Euro teure Ticket eingegangen, das ab 1. Mai bundesweit zur Fahrt in Zügen und Bussen von Regional- und Nahverkehr berechtigt. Irene Goßner vom AVV über den Verkaufsstart: "Das läuft richtig gut."

Während für viele Pendler die Frage, ob sich das Ticket lohnt, eindeutig zu beantworten ist, muss man in Königsbrunn schon genauer hinsehen. Hier fällt die Antwort nicht so leicht. Ein Königsbrunn-Abo – in Anlehnung an das Gersthofen-Abo für 30 Euro – wird es laut Zweitem Bürgermeister Maximilian Wellner vorerst nicht geben. Auch ein sogenanntes Jobticket, also ein von Arbeitgeberseite bezuschusstes Angebot, war bisher im Stadtrat kein Thema und wird derzeit nicht geplant. Eine Pendlerin oder Pendler aus Königsbrunn zahlt also immer 49 Euro für das Deutschlandticket. Ausnahme: Wenn der jeweilige Arbeitgeber ein Jobticket anbietet.

Ersparnis fällt unterschiedlich aus

Wie hoch die Ersparnis mit dem Deutschlandticket ausfällt, kommt auf die Fahrstrecken an. Wer mit dem AVV zwischen Königsbrunn und Bobingen unterwegs ist, zahlt für eine Monatskarte bisher 55,70 Euro. Ersparnis pro Monat: 6,70 Euro. Besser sieht es für diejenigen aus, die zwischen Königsbrunn und Augsburger Königsplatz unterwegs sind. Dabei werden drei Tarifzonen befahren. Monatspreis bisher: 107,30 Euro. Hier bringt das Deutschlandticket einen ordentlichen Nachlass von 58,30 Euro pro Monat.

In Königsbrunn gibt es noch einen Sonderfall, der in der Vergangenheit bereits zu Diskussionen führte: die Fahrpreise für Studentinnen und Studenten. Denn mit der "Campus-Karte", die von der Universität Augsburg ausgegeben wird, fahren Studierende im Stadtgebiet Augsburg kostenlos. Wer aber in Königsbrunn wohnt und Besitzer einer Campus-Karte ist, zahlt im Moment für Fahrten ab der Augsburger Stadtgrenze nach Königsbrunn für ein Monatsticket 55,70 Euro. Hier könnte das Deutschlandticket nur minimale Entlastung bringen. Allerdings plant der Freistaat Bayern, das neue Ticketangebot für Studierende und Auszubildende bereits ab 29 Euro pro Monat anzubieten. Dann hätten auch die Studierenden aus Königsbrunn einen deutlichen Vorteil. Allerdings ist das noch nicht in trockenen Tüchern, und die Tarifauskunft des AVV verweist darauf, dass es noch keine verbindlichen Beschlüsse gebe.

In Gersthofen zahlen die Bürger nur 30 Euro für das Deutschlandticket

Am einfachsten ist die Entscheidung für ein Deutschlandticket wohl in Gersthofen. Dort gab es bisher das Gersthofen-Abo. Das wurde für Fahrten im Großraum Augsburg für 30 Euro angeboten. Der Gersthofer Stadtrat hat jetzt beschlossen, in gleichem Maße das Deutschlandticket zu bezuschussen. Somit zahlen Gersthofer für das Deutschlandticket nur 30 statt 49 Euro. Das ist zum Beispiel für München-Pendler aus Gersthofen sehr interessant. Sollten diese zum Beispiel ein Abo der Bahn haben, müssen sie jetzt umstellen: Abo kündigen und Gersthofen-Abo beantragen.

Und so läuft es beim Augsburger Verkehrsverbund AVV: Auf der AVV-Bestellwebsite www.avv-deutschlandticket.de kann das Ticket verbindlich bestellt werden. Zum 1. Mai wird es dann über die neue "meinAVV-App" direkt auf dem Smartphone aufgespielt. Ergänzend zum Handyticket bietet der AVV ein ausdruckbares Ticket an.