Königsbrunn

vor 19 Min.

Was kommt nach dem Niklausmarkt an der Eisarena Königsbrunn?

Plus Der Niklausmarkt in Königsbrunn hat begonnen. Nach der Rückkehr der größten Adventsfeier der Stadt bleiben aber noch einige große Fragen für das Areal offen.

Von Adrian Bauer Artikel anhören Shape

Aus den Buden dringt warmes Licht, es duftet nach Glühwein und Bratwurst, die Lichterketten leuchten in den Bäumen und an der Eisarena. Der Niklaus und sein Weihnachtsengel haben gemeinsam mit den Kindern des Johannes-Kindergartens den Niklausmarkt 2022 in Königsbrunn eröffnet. Noch bis Sonntagabend können die Königsbrunner und ihre Gäste im vorweihnachtlichen Gefühl schwelgen und sich an den zahlreichen Ständen nach Geschenkideen oder warmen Kleidungsstücken umschauen. Der Festplatz könnte schon im kommenden Jahr ganz anders aussehen. Wie, das entscheidet sich in den nächsten Tagen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen