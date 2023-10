Was passiert beim Lärmschutz der Straßenbahn in Königsbrunn?

Bei einer Veranstaltung im Königsbrunner Trachtenheim informierte die Stadt über die Möglichkeiten, den Schallschutz an der Straßenbahnlinie 3 zu verbessern.

Gleich zu Beginn des Infoabends im Königsbrunner Trachtenheim ging ein Raunen durch die Reihen. Als Franz Feigl, Königsbrunns Bürgermeister, den rund 80 Interessierten verkündete, dass die Stadtwerke Augsburg (SWA) keinen Vertreter zu der Veranstaltung entsandt hatten. Vielsagend war auch das Kopfschütteln, das im Saal zu sehen war. Zur Einführung in den Infoabend sagte Feigl: "Wir haben eine Straßenbahn bestellt und wir haben eine bekommen. Allerdings sind wir davon ausgegangen, ein Verkehrsmittel des 21. Jahrhunderts zu bekommen. Wir sind enttäuscht."

Im Anschluss gab Darko Perkovic, Mitarbeiter des städtischen Tiefbauamtes, in einer rund 20-minütigen Präsentation einen kurzen Überblick, was die Stadt Königsbrunn im Hinblick auf den Schallschutz bisher unternommen habe. So seien am "Memmingerbogen" und dem "Ammerseebogen" Messungen vorgenommen worden, um die Schallemissionen zu verifizieren.

Quietschen, Singen, Rattern - die Liste der Beschwerden ist lang

Denn die Klagen der Anwohnenden an der Trasse seien nicht einheitlich. Während sich einige vom lauten Geräusch des sogenannten "Schienenquietschens" gestört fühlen, gibt es andere, die über das dumpfere "Schienensingen" klagen. Dazu kommen noch Beschwerden über das Rattern der Räder und die Vibrationen und den Infraschall, die durch die Schienenfahrzeuge ausgelöst würden.

An den Straßenüberquerungen gibt es Beanstandungen, dass das Geräusch, das Autos beim Überfahren der Schienen verursachen, störend sei. Schließlich wurden auch noch Beschwerden laut, dass nicht in allen Bereichen Schallschutzwände aufgestellt worden seien. Andere beklagten das Fehlen von Sichtschutzwänden und fühlten sich in ihrer Privatsphäre gestört, da von den vorbeifahrenden Zügen aus in ihre Wohnungen geblickt werden könne.

Eine Schienenschmieranlage könnte Schall reduzieren

Unterstützung habe sich die Stadt bei der Technischen Universität (TU) München geholt. Es seien Lautstärke, Frequenzen und mögliche Maßnahmen untersucht worden. Die Schallpegel lägen alle innerhalb der gesetzlichen Grenzwerte. Daher seien die Stadtwerke insoweit im Recht, als sie rechtlich nicht zu weiteren Maßnahmen verpflichtet werden könnten. Durch einen Versuch der Stadt mit gleichzeitigen Messungen der Schallpegel und der Auswertung der TU München sei gezeigt worden, dass eine Schienenschmieranlage den Geräuschwert um rund 10 Dezibel senken könnte. Das würde für das subjektive Hörempfinden einer Reduzierung des Schalls um rund die Hälfte entsprechen.

Laut Feigl gebe es seitens der Stadtwerke keine Einwendungen, Schienenschmieranlagen an den betreffenden Stellen einzubauen. Bezahlt werden müssten diese aber von der Stadt Königsbrunn. Kosten: rund 300.000 Euro. Möglich sei auch der Einbau von Schienenstegdämpfern. Zwar nicht so effektiv, aber rund 100.000 Euro günstiger und nicht so wartungsintensiv wie Schmieranlagen.

Stadtwerke Augsburg lehnen weitere Geschwindigkeitssenkungen ab

Aus dem Publikum wurde immer wieder die Frage laut, warum die Geschwindigkeit der Bahnen nicht reduziert werde. Das sei schließlich eine kostengünstige und effektive Möglichkeit, Lärm zu reduzieren. Dem stimmte Feigl zu, erklärte aber, dass sich die SWA in diesem Punkt absolut nicht mehr gesprächsbereit zeigten. Die laut Planfeststellungsverfahren zugelassene Geschwindigkeit von 50 km/h sei bereits an den fraglichen Stellen auf 40, mancherorts sogar auf 30 km/h reduziert worden. Mit Blick auf die Fahrzeiten sei mehr nicht mehr möglich, so das Argument der SWA. Sonst würde die Tramverbindung unattraktiv.

Dem widersprach ein mittlerweile pensionierter Straßenbahnfahrer, der bis vor wenigen Wochen noch die Linie drei befahren hatte. "Eine Reduzierung der Geschwindigkeit kostet auf dieser Strecke maximal 40 Sekunden. Das wäre durchaus möglich. Ich bin selbst gefahren und kann das beurteilen."

Es gibt auch andere Stimmen zur Straßenbahn in Königsbrunn

Es gab aber auch andere Stimmen. So drohte die Stimmung auf der Veranstaltung kurzfristig zu kippen, als ein Versammlungsbesucher sagte: "Es ist seit 40 Jahren bekannt, dass an dieser Trasse eine Straßenbahnlinie gebaut werden soll. Da kann man sich dann nicht beschweren. Wem das nicht passt, der kann ja wegziehen."

Bürgermeister Feigl erklärte, dass die Ergebnisse aus der Zusammenarbeit mit der TU München an diesem Infoabend zum ersten Mal vorgestellt worden seien. Auch der Königsbrunner Stadtrat habe sie noch nicht gesehen. Dort werde in den kommenden Wochen beraten, wie die Stadt Königsbrunn weiter verfahren solle.