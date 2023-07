Königsbrunn

vor 17 Min.

Was steckt hinter der Idee eines gemeinsamen Energiewerks?

Plus Immer mehr Kommunen im Landkreis wollen dem Energiewerk Lech-Wertach-Stauden beitreten. Was steckt hinter der Idee und wer profitiert davon?

Von Elmar Knöchel Artikel anhören Shape

Königsbrunns Bürgermeister Franz Feigl war dabei, als die Initiative zur Gründung eines gemeinsamen Energiewerks in Königsbrunn vorgestellt wurde. Er sagt: "Die grundsätzliche Idee, ein gemeinsames Kommunalunternehmen (gKU) ins Leben zu rufen, hatte erst einmal gar nichts mit Wind- oder Solarenergie zu tun." Ausschlaggebend sei der Preisschock an den Grüngutsammelstellen gewesen (wir berichteten). Dass die Preise derart steigen konnten, liege unter anderem daran, dass es faktisch ein Monopol gebe. Daraus sei die Idee entstanden, dass die Kommunen das in Zukunft selbst organisieren könnten. Die Preise für die Bürger sollen moderat bleiben und gleichzeitig eine Möglichkeit zur Wertschöpfung innerhalb der Gemeinden geschaffen werden. Vom Grüngut sei der Schritt nicht weit zu der Idee, sich auch selbst um den in den Kläranlagen anfallenden Klärschlamm zu kümmern. Auch da gebe es ein Entsorgungsmonopol, so Feigl.

Angefangen hat es mit der Idee, die Grüngutentsorgung zu übernehmen

"Dann kam eins zum anderen", erklärt der Königsbrunner Bürgermeister. Spätestens mit dem Kriegsschock in der Ukraine und der Energiekrise sei klar gewesen, dass große Aufgaben auf die Kommunen zukommen. Der grundsätzliche Gedanke, sich auch um Windräder, Photovoltaikanlagen, Biomassekraftwerke, Geothermie und Wärmenetze kümmern zu müssen, könne aber gerade kleine Gemeinden überfordern. Schließlich könne es nicht in jeder Gemeindeverwaltung Energiefachleute geben. Schlauer sei es also, das Wissen um Technik und Finanzierungsmöglichkeiten zu bündeln und dann allen zugänglich zu machen. So stünde ein kompetenter Ansprechpartner bereit, der den Markt kennt und über ein entsprechendes Netzwerk verfügt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen