Königsbrunn

Was wird aus den geplanten Bumerang-Häusern in Königsbrunn?

Von Bumerangs, oder generell von Gebäuden, fehlt hier an der Haunstetter Straße in Königsbrunn seit knapp zwei Jahren jede Spur.

Plus Erst waren 160 Studierenden-Appartments geplant, dann größere Wohnungen. Die Umsetzung ist noch unklar. So ist die Lage bei dem Großprojekt in Königsbrunn.

Von Marco Keitel

Da, wo einmal die Bumerang-Häuser entstehen sollten, scheint die Sonne am Donnerstagmittag auf eine brachliegende, kiesbedeckte Fläche. Einige Holzzäune und deren Beton-Füße liegen kreuz und quer verteilt. Gebaut wurde hier, direkt neben einem Schnellrestaurant an der Haunstetter Straße in Königsbrunn, seit dem Abriss der ehemaligen Aral-Tankstelle nichts. Dabei gab es schon vor knapp zweieinhalb Jahren Pläne für zwei moderne Gebäude. Ineinander geschwungen wie Bumerangs sollten sie sein. Anfang 2022 musste die Firma Herecon, der das Grundstück gehört, umplanen. Seitdem sind fast 20 Monate vergangen. Das ist der aktuelle Stand bei dem Großprojekt.

Nicht nur gut aussehen sollten die Gebäude mit der auffälligen Bumerang-Form, sondern auch jede Menge Wohnraum für Studierende bieten. Mit allem, was bei einem modernen Großprojekt dazugehört: Natur-Material, ein Café, großzügige Außenanlagen. Die Planung schritt 2021 schnell voran. Dann die plötzliche Kehrtwende des Königsbrunner Stadtrates: Die vorgesehenen Parkplätze in der Tiefgarage und oberirdisch würden wohl nicht reichen. Bürgermeister Franz Feigl ( CSU) sagte damals: "Die Menschen befürchten, dass die ohnehin schon zugeparkten Straßen noch weiter verstopft werden." Also doch keine Unterkunft für Studierende? Mit 21:8 stimmte der Rat Ende 2021 dafür, das Vorhaben als normale Wohnanlage mit entsprechendem Stellplatzschlüssel zu betrachten. Der Projektentwickler der Firma Herecon teilte die Bedenken nicht und zeigte sich enttäuscht. Hunderttausende Euro hatte das Unternehmen aus Bernau am Chiemsee seiner Aussage nach da bereits in Planungs- und Gutachterkosten investiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

