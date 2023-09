Königsbrunn

vor 17 Min.

Wassereinbruch trifft das Königsbrunner Naturmuseum

Plus Dachfenster wurden von Hagelkörnern durchschlagen. Im Naturmuseum in Königsbrunn tropft es an verschiedenen Stellen. Wann voraussichtlich wieder geöffnet wird.

Von Elmar Knöchel Artikel anhören Shape

"Wir hatten schon öfter Wassereinbrüche im Museumsbereich", sagt Günther Groß, der Vorsitzende des Trägervereins. "Aber so schlimm war es noch nie." Durch den Hagel seien zum Teil die Dachfenster durchschlagen worden. Zeitgleich hätte sich das Wasser Wege durch das marode Dach des Bereiches, der einmal Teil der Königstherme war, gesucht. Die ganze Woche seien Helfer im Museum beschäftigt gewesen, um die Schäden, vor allem an kostbaren, zum Teil über 100 Jahre alten Ausstellungsstücken, so gering wie möglich zu halten. Es wurde viel geputzt und die Entfeuchter in den Räumen laufen auf Hochtouren.

69 Bilder Die Unwetter-Bilanz im Landkreis Augsburg in Bildern Foto: Marvin Englert

Zukünftiger Standort des Museums in Königsbrunn ist noch ungewiss

Dabei hätte das Museum noch Glück gehabt. "Gott sei Dank ist nichts verloren gegangen, was nicht wieder ersetzt werden könnte", so Groß. Einige Insektenschaukästen sind im Moment leer und müssen getrocknet werden. Ansonsten gibt es nur kleinere Schäden, was die Exponate betrifft. Günther Groß spricht von einer schwierigen Situation. "Es müssen endgültig stadtpolitische Entscheidungen getroffen werden", mahnt er an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen