Wasserleitungen in Königsbrunn sollen saniert werden

Der Königsbrunner Stadtrat gibt für mehrere Projekte Mittel frei, die im Baugebiet "Südost" noch nicht benötigt werden.

Die Stadtwerke werden in diesem Jahr noch mehrere, überwiegend 60 bis 70 Jahre alte Wasserleitungen im nördlichen Bereich der Stadt erneuern. Der Stadtrat gab dafür einstimmig Mittel aus dem Wirtschaftsplan frei, die dort für die Erweiterung des Rohrnetzes im kommenden Baugebiet 7C, Südöstliche Stadtranderweiterung, eingestellt waren. In der Aussprache bekannten sich alle Fraktionen zu dieser Aufgabe, da man ansonsten Belastungen in die Zukunft verschiebe. Deutlich wurde allerdings auch, dass die Stadt hier in der Vergangenheit ihr Soll nicht immer erfüllt hat.

Dringend sei die Sanierung eines 200 Meter langen Teilstücks in der südlichen Guldenstraße. Dort sei im Frühjahr eine knapp 50 Jahre alte Wasserleitung bereits zum dritten Mal gebrochen, erläuterte Rudolf Willer, Werkleiter der Stadtwerke. Die weiteren Sanierungen betreffen Leitungen, die zwischen 1952 und 1959 verlegt wurden: Auf der Westseite der Haunstetter Straße zwischen Goten- und Föllstraße werden etwa 200 Meter, auf der Ostseite zwischen Nordend- und Beethovenstraße 260 Meter, 180 Meter in der Ganghoferstraße zwischen Heide- und Winterstraße sowie 210 Meter in der Winterstraße zwischen Schwaben- und Bürgermeister-Wohlfarth-Straße erneuert.

Sanierungsprojekte kosten Stadt rund 1,23 Millionen Euro

Die Gesamtkosten aller Sanierungsprojekte liegen bei rund 1,23 Millionen Euro. Die Ausschreibungen könnten Ende Juli, die Arbeiten im Herbst erfolgen. Für mögliche Sanierungen von Abwasserkanälen laufe noch die Auswertung der Daten, so Willer. Eine weitere Sanierung von Trinkwasserleitungen in der Sauerbruchstraße ist in Planung und soll im Herbst 2023 umgesetzt werden. " Königsbrunn hat etwa 130 Kilometer an Straßen – und ebenso viel Wasserleitungen", bemerkte Bürgermeister Franz Feigl. Die sollten mindestens einmal in hundert Jahren erneuert werden. "Also wären 1,3 Kilometer Sanierung pro Jahr sinnvoll." Sprecher aller Fraktion bekannten sich zu dieser Aufgabe. „"Wir müssen dafür sorgen, dass wertvolles Trinkwasser nicht verloren geht", so Barbara Jaser (CSU).

Frank Elter (AfD) regte an, schon jetzt mit der Telekom Kontakt aufzunehmen. Die werde wohl in 2025 in Königsbrunn flächendeckend Glasfaserkabel verlegen. "Wir sollten schon jetzt schauen, wo man Synergien nutzen kann." Abstimmungen mit anderen "Spartenträgern" wie den Lechwerken seien üblich, informierte Willer. Die machen Sanierungsprojekte in der Planung allerdings auch langwieriger, ergänzte Bürgermeister Feigl.

"Wir müssen pro Jahr mehr als ein Prozent sanieren, damit wir unseren Nachkommen nicht riesige Lasten hinterlassen", mahnte Alwin Jung (Grüne). Heuer werde man deutlich darüberliegen, stellte Willer fest. Es habe allerdings auch schon Jahre gegeben, wo nur 0,2 Prozent der Wasserleitungen saniert wurden, bemerkte der Werkleiter. "Wir haben keine Kontinuität bei der Sanierung." Und wenn das Baugebiet "7C" aktuell werde, dann stehe erst mal wieder der Neubau von Wasserleitungen im Vordergrund.

Einstimmig billigte der Stadtrat in dieser Sitzung noch die Planung der Erschließung des kleinen Baugebiets "Nördlich der Lilienstraße", die Jörg Kratzer vom Technischen Bauamt vorgestellt hatte. Hier soll das Oberflächenwasser von der Straße zu großen Teilen in eine Versickerungsmulde geleitet werden.