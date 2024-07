Weinseminar und Weinprobe am 1. August in Königsbrunn

Beim nächsten Gartenseminar am Donnerstag, 1. August, um 18.30 Uhr, im Obst- und Gartenbauzentrum Königsbrunn, gibt es nicht nur Interessantes zu hören, sondern auch Gutes zu verkosten. Denn Gast beim monatlichen Stammtisch ist Dieter Gassner von „Wein und Kunst“. Der Weinfachmann spricht über die verschiedenen Anbaugebiete, ihre Bedeutung und die Geschichte der Weingüter. Bei der anschließenden Weinprobe können die Besucherinnen und Besucher sich selbst einen Eindruck verschaffen. Das Duo „Lechkiesel“ wird die Veranstaltung musikalisch begleiten. Die Teilnahme am Seminar ist kostenfrei, für die Weinprobe mit Häppchen wird ein Unkostenbeitrag von 5 Euro für Mitglieder und 7 Euro für Nichtmitglieder erhoben. Die Anmeldung zur Weinprobe ist unter www.gbv-koenigsbrunn.de/weinseminar erforderlich. Veranstalter ist der Verein für Gartenbau und Landespflege Königsbrunn in Kooperation mit der Katholischen Erwachsenenbildung des Landkreises Augsburg. (AZ)