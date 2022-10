Weisheiten mit Biss: Kabarettist Rolf Miller in Königsbrunn

Plus KliK präsentiert Kabarettist Rolf Miller, der auch in diesen Krisenzeiten sein Publikum zum Lachen bringt.

Zum zweiten Mal präsentierten die Mitglieder von KliK (Kultur lebt in Königsbrunn) den beliebten Kabarettisten und Satiriker Rolf Miller. Damit trafen sie mitten in die Herzen der Menschen oder deren Geschmack: Der große Saal im Evangelischen Gemeindezentrum war ausverkauft. Und Miller? Der badische Franke aus Walldürn mit seinem Odenwälder Dialekt begeisterte erneut mit seinem aktuellen Programm "Obacht Miller“.