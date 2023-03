Weltgebetstag der Frauen wird in Königsbrunn zum Gemeinschaftsprojekt

Der Weltgebetstag thematisiert heuer die Lage der Frauen in Taiwan. In Königsbrunn wurde der Tag durch Frauen der katholischen und evangelischen Gemeinden vorbereitet.

Beten und handeln ist die Grundidee der größten Basisbewegung christlicher Frauen weltweit. Frieden, Gerechtigkeit und Würde der Frauen sind der Antrieb, der die Frauen in über 150 Ländern zusammenbringt. Entstanden gegen Ende des 19. Jahrhunderts als eine Bewegung in den USA und Kanada, wird der ökumenische Weltgebetstag seit 1969 immer am ersten Freitag im Monat März gefeiert, in diesem Jahr am dritten März.

Dazu gibt es neben einer Gottesdienstordnung mit Vorschlägen zur musikalischen Gestaltung und Gebeten vielfache Informationen über das ausgewählte Land bezüglich der geografischen Lage, der geschichtlich, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Situation und insbesondere wie es für die Frauen vor Ort aussieht. Nach dem gemeinsamen Feiern sitzt man zusammen und isst gemeinsam zubereitete typische Speisen des ausgewählten Landes.

Für dieses Jahr wurde von der alle vier bis fünf Jahre stattfinden internationalen Konferenz Taiwan ausgewählt. Unter dem diesjährigen Motto „Der Glaube bewegt“ machen Taiwanerinnen auf die gesellschaftlichen Probleme wie Gewalt gegen Frauen, Menschenhandel und Zwangsprostitution, aber auch die sonstige hohe Arbeitsbelastung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf dieses hoch entwickelten Industriestaates, der offiziell als Republik China als chinesische Provinz beansprucht wird.

Katholischer Frauenbund übernimmt Hauptorganisation

In Königsbrunn hat der Katholische Frauenbund die Hauptorganisation der Feier in der Brunnenstadt übernommen. Erstmals in gemeinsamer Vorbereitung mit Frauen von der evangelischen Gemeinde. Davon angetan zeigen sich die katholische Pastoralreferentin Verena Kast und Hildegard Mauerer vom Frauenbund. „Mich freut besonders, dass wir von der Gruppe Butterfly unter Leitung von Sabine Leimer eine schwungvolle Begleitung der Lieder haben“, sagt Mauerer. Sabine Leimer freut sich über das Lob und unterstreicht, dass sie der Gedanke weltweit mit Millionen von Frauen im Gebet und Musik miteinander verbunden sei, fasziniere. Sie wisse auch, dass die Thematik im Kindergottesdienstteam aufgenommen werde.

Dekanin Doris Sperber-Hartmann erlebt den Weltgebetstag jedes Mal, wie wenn sie eine Reise unternommen hätte, da man durch die Länderkunde, Politik, Geografie und Kulinarik in eine andere Welt eingeführt werde. „Wichtig ist mir auch die Gemeinschaft vor Ort, dass wir hinterher zusammensitzen und essen und natürlich sehr wesentlich, dass wir den Notleidenden die Spenden zukommen lassen.“

Große Spendensumme beim Online-Weltgebetstag 2021

Darauf weist auch Simone Kast hin, dass es doch erstaunlich sei, wie auch gerade auch in den Jahren der Pandemie, als keine Präsenz oder im Freien habe stattfinden und auch das gemeinsame Essen ausfallen musste, unglaubliche Summen zusammen gekommen seien. Sie betont: „Beim Online-Weltgebetstag 2021 sind über 3 Millionen Euro an Spenden eingegangen. Das ist doch ein ganz starker Solidaritätsakt, den der Weltgebetstag der Frauen darstellt.“

Alle vier Frauen freuen sich jetzt aber auf den ersten wieder gemeinsam in Präsenz stattfindenden Weltgebetstag und auf die Gespräche im Nachgang. „Wir haben uns jedoch gegen die warmen Gerichte entschieden, sondern uns auf das süße und salzige Gebäck konzentriert“, informiert Hildegard Mauerer. Viele der Anwesenden mehrheitlich älteren Frauen würden das am Abend bevorzugen. Wichtig ist ihr auch, dass die Bewegung auch in kommende Generationen weitergetragen würde.

Der Weltgebetstag beginnt am Freitag, 3. März, in der Kirche Maria unterm Kreuz, Mindelheimer Straße 24, und beginnt um 17 Uhr.