Weltgeschichtentag in Königsbrunn: Viele Erzählungen in der Stadtbücherei

Stadtbüchereileiterin Hildegard Häfele holte zum ersten Mal die internationale Veranstaltung nach Königsbrunn.

Eine globale Tradition ist in Königsbrunn angekommen: Der Weltgeschichtentag - auf Englisch "World Storytelling Day". Die Leiterin der Bücherei, Hildegard Schäfele, hat dort gemeinsam mit Ines Knopp einen Abend zum Thema gestaltet.

Der Tag, der jedes Jahr am 20. März gefeiert wird, soll das mündliche Erzählen von Geschichten auf der ganzen Welt fördern. Entwickelt hat sich dieser Aktionstag, der in vielen Ländern seit 2004 gepflegt wird, aus dem älteren schwedischen Erzähltag. Geschichten teilen, sich austauschen und am Reichtum der Bilder, Sprachen und Motiven erfreuen: Dieser Schatz soll in der digitalisierten Gesellschaft bewahrt und bei manch einem auch erst entdeckt werden.

.

Rund dreißig Gäste besuchten die Veranstaltung in der Königsbrunner Stadtbücherei. Foto: Petra Manz

Vor gut dreißig Gästen erzählten Schäfele und Knopp in der Stadtbücherei im Wechsel insgesamt sechs Geschichten, die offenbar keinem der Zuhörer bekannt waren. Denn die Gäste lauschten gespannt den lebendig vorgetragenen Erzählungen. Für Ines Knopp, fasziniert vom Geschichtenerzählen, war bei ihrem souveränen Erzählfluss nicht anzumerken, dass es für sie das „erste Mal“ vor Publikum war. Sie schließt demnächst die Ausbildung zur Geschichtenerzählerin ab, sagte sie nach der Veranstaltung.

Von mahlenden Mühlen und fröhlichen Glöckchen

In den Erzählungen aus verschiedenen Kulturkreisen ging es unter anderem um eine Mühle, die mahlt und mahlt, ihren Besitzer zu Reichtum und unbeherrschbarem Überfluss verhilft und nun auf dem Meeresboden ruht und durch ihr Mahlen für das ewig salzige Meerwasser verantwortlich ist. Ein russisches Märchen endete damit, dass den vorher grausam verstoßenen alten Menschen durch die Einsicht in deren Erfahrung und Weisheit zu Ansehen und Wertschätzung verholfen wird. Ein frohsinniges Ende fand der Abend mit einem japanischen Märchen, indem ein fröhlich läutendes Glöckchen jeden, der mit ihm in Berührung kommt, fröhlich macht.