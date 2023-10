Weltladen steigert Umsatz nach Umzug

Bei der Mitgliederversammlung des Trägervereins „Eine Welt Königsbrunn“ gab es noch weitere gute Neuigkeiten.

Erfreuliche Zahlen konnte Gerlinde Ostermeier bei der Jahreshauptversammlung den Mitgliedern des Vereins "Eine Welt Königsbrunn" präsentieren. Der vom Verein getragene Weltladen konnte seinen Umsatz in 2022 gegenüber dem Vorjahr um rund 40 Prozent steigern. Woran das liegt und welche Veränderung es im Vorstand gibt.

Der Umzug des Ladens vom Alten Pfarrhof bei St. Ulrich in Räume gegenüber der Johanneskirche, die zuletzt von der Verkehrswacht Augsburg genutzt wurden, hat sich also gelohnt. Im Süden der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße präsentiert sich der Weltladen seit Mai 2022 deutlich vergrößert in komplett neuem Ambiente. Zwischen Regalen mit Kunsthandwerk und mit Lebensmitteln fand jetzt auch die Mitgliederversammlung statt. Zwei Dutzend der 66 Vereinsmitglieder waren gekommen.

Gerlinde Ostermeier, die den fairen Handel in Königsbrunn seit vielen Jahren antreibt, ließ mit einigen Bildern die Stationen dieses Wegs Revue passieren: Vom „kleinen Laden“ über den „Dritte-Welt-Laden“ bis zum heutigen „Weltladen – Fachgeschäft für Fairen Handel“. Ausführlich schilderte sie die Überlegungen und Vorbereitungen des Umzugs. Dass ein Auszug aus dem alten Pfarrhof bei St. Ulrich, der einem sozialen Wohnbauprojekt weichen soll, notwendig werden könnte, lag seit Langem in der Luft.

Der Umzug des Weltladens Königsbrunn war keine einfache Entscheidung

Dafür hatte der Weltladen auch Rücklagen gebildet, so Gerlinde Ostermeier. Trotzdem sei es keine einfache Entscheidung gewesen, als sich im Herbst 2020 die Möglichkeit abzeichnete, Räume der Verkehrswacht zu übernehmen. Im Alten Pfarrhof hatte die Kirchenstiftung St. Ulrich auf Miete und Nebenkosten verzichtet, im neuen, größeren Laden mussten diese mit längeren Öffnungszeiten – und damit mehr ehrenamtlichem Einsatz – erwirtschaftet werden.

Nach der Entscheidung für den Umzug folgten sehr intensive Monate mit zahlreichen Entscheidungen zur Gestaltung des neuen Weltladens. Gerlinde Ostermeier schilderte, wie das Team dabei von Organisationen des Fairen Handels und durch viele Spenden unterstützt wurde. Rund 40 Prozent des Finanzbedarfs für den Neustart des Weltladens kamen so zusammen. Gerlinde Ostermeier dankte mehrmals allen Unterstützern sowie den zahlreichen Helfern aus dem Verein und von außen, die geplante Arbeiten und unvorhergesehene Probleme stemmten: „Eine sehr schöne Erfahrung, wie hilfsbereit viele Leute sind!“

Kunden zeigten positive Resonanz

Und schließlich hätten auch die Reaktionen der Kundinnen und Kunden die Entscheidung bestätigt. „Alle waren beim ersten Besuch beeindruckt von unserem neuen Laden.“ Die erhebliche Steigerung im Umsatz belegt dies. Das Laden-Team hoffe jetzt erneut auf ein ergiebiges Weihnachtsgeschäft – und dass nach der Umgestaltung der alten B17 das Zentrum wieder attraktiver wird.

Neben dem Großprojekt „Umzug“ waren die Ehrenamtlichen vom Weltladen im vergangenen Jahr auch mit zahlreichen Aktionen aktiv: Sie organisierten unter anderem einen Vortrag „Kolumbien zwischen Krieg und Frieden“, waren beim Weinfest präsent und in Kirchen und luden Schulklassen zu Infoveranstaltungen ein. „Der faire Handel ist auch Friedensarbeit“, begründete Gerlinde Ostermeier dieses Engagement.

Bei der Jahreshauptversammlung stand auch die Wahl des Vereinsvorstands an. Einstimmig bestätigt für die nächsten vier Jahre wurden dabei Gerlinde Ostermeier als Vorsitzende, Angelika Diller als stellvertretende Vorsitzende und Isolde Glaser als Schriftführerin. Für Gabi Bräu, die nicht mehr kandidierte, wurde Ilse Rinecker als weitere stellvertretende Vorsitzende gewählt.