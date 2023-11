Königsbrunner Weltreisender: "Wir wissen nicht, in welchem Paradies wir hier leben"

Eberhard Baer aus Königsbrunn hat die Welt bereist und viel gesehen: Luxus und Prunk, Armut und Gefahren. Über seine Abenteuer hat er ein Buch geschrieben.

Herr Baer, Sie haben 200 Reisen in 105 Länder unternommen. Was bleibt da im Gedächtnis?



Eberhard Baer: Zum Beispiel die Armut, die ich immer wieder sehe. Wir wissen gar nicht, in welchem Paradies wir hier leben. Das sieht man nur, wenn man durch die Slums von Kalkutta läuft. Oder in Kambodscha in den Elendsvierteln.

Können wir uns von anderen Ländern etwas abschauen?



Baer: Ja, wir können uns eine gute Scheibe positive Lebenseinstellung von den Asiaten abschneiden. Diese Unzufriedenheit, die man bei uns immer hat, die Ängste oder die Probleme, die wir aufbauschen – für die Menschen dort ist das ganz weit weg. Sie haben viel weniger Angst vor dem Tod oder davor, kein ordentliches Leben zu führen. Sie nehmen das Leben viel gelassener an.

So sieht das Buch des Weltreisenden Eberhard Baer aus Königsbrunn aus. Foto: Anna Mohl

Haben Sie davon etwas übernehmen können?



Baer: Eher nicht. Wenn ich zurück war, musste ich mich um meine geschäftlichen Belange kümmern und war schnell wieder in der Mühle. Aber ich denke, ich habe durch meine Reisen einen Überblick über die Welt bekommen und kann vieles mit veränderter Perspektive sehen. Auch die Medien zeigen ja immer nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit. Wenn man an Ort und Stelle ist, sind die Dinge oft ein wenig anders.

Reisen ist längst Trend und insbesondere das Fliegen steht wegen seiner Klimaschädlichkeit immer wieder in Kritik. Wie sehen Sie das?



Baer: Das ist ein schweres Thema. Ich persönlich habe keine Flugscham, habe aber auch das Fliegen in den vergangenen Jahren reduziert und bin innerhalb Europas viel Zug gefahren. Es ist immer die Frage, ob es den anderen Ländern etwas nutzt, wenn man nicht kommt. Ich denke, das muss jeder für sich selbst entscheiden.

Sie haben im Gespräch mit unserer Redaktion 2019 gesagt, dass Sie nur noch an den Gardasee fahren werden. Ist das so gekommen?



Baer: Nein, ich war dann doch nochmal unterwegs. Allerdings bin ich 2019 nach einer Reise nach Dubai und Sri Lanka ziemlich krank geworden. Das war vielleicht ein Zeichen, seitdem war ich nur in Europa unterwegs. Das hat aber auch mit dem Alter zu tun. Ich bin zwar noch fit, aber irgendwie vergeht die Abenteuerlust. In manchen Ländern muss man ständig auf der Hut sein. Diese Zeiten sind vorbei.

Viele planen ja, in der Rente richtig zu reisen. Finden Sie das zu spät?



Baer: Ich denke, es birgt seine Risiken. Was kann einem bis dahin alles passieren? Gerade in unserer schnelllebigen Zeit. Wir wissen nicht, was in zwanzig Jahren ist. Als junger Mensch zu reisen, kann ich nur empfehlen, das bereichert einen so sehr. Es muss ja nicht teuer sein - ich habe selbst mit Trampen angefangen und in Zelten und Jugendherbergen geschlafen.

Gibt es denn eine falsche Art zu reisen?



Baer: Für mich persönlich wäre es nichts, mit einer Reisegruppe von 30 Menschen zu reisen. Das habe ich einmal in Ägypten und Nepal mitgemacht und das war fürchterlich (lacht). Diese Streitereien, alles ist getaktet und man wird von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit gejagt - das muss man mögen.

Ihre Erlebnisse haben Sie in Ihrem Buch niedergeschrieben, das in der letzten Novemberwoche erscheint. Was können die Leserinnen und Leser da erwarten?



Baer: Im Buch habe ich Bekanntes und Unbekanntes gemischt. Eine Hommage an den Gardasee ist drin, eine über Asien, eine über die Weltreise mit dem Schiff. Ich nehme die Leser mit auf eine Reise in die unbekannte Südsee und nach Madagaskar, aber auch nach "Absurdistan", als ich beim Militär war. Es soll ein Reisebuch sein, das unterhält und informiert und ist zumeist heiter und humorvoll, mitunter auch nachdenklich stimmend geschrieben. Und es werden viele Dinge geschildert, die in keinem Reiseführer stehen – ich bin ja oft abseits des Publikumsverkehrs gereist.

Sie waren lange Unternehmer und haben sich erst im April zur Ruhe gesetzt. Was machen Sie in den nächsten Jahren?



Baer: Das weiß ich noch nicht. Also nach Asien zieht es mich sicher nochmal. Fernost ist einfach wundervoll. Aufs Sofa werde ich mich auf jeden Fall noch nicht setzen, dafür fühle ich mich noch zu jung. Und einmal im Jahr Gardasee, das muss schon sein.

Zur Person: Eberhard Baer wohnt seit vielen Jahren in Königsbrunn. Der 75-jährige gebürtige Allgäuer und frühere VHS-Referent hat auf seinen Reisen neben zahllosen schönen Erlebnissen auch Gefahren ins Auge geblickt: In Haiti wurde er überfallen, in Zimbabwe von Geheimpolizisten mitgenommen. In seinem Buch "Von der Serengeti in die Südsee: Erzählungen aus aller Welt" hat er 25 Reiseerzählungen niedergeschrieben. Das Buch ist Ende November im Buchhandel erhältlich.