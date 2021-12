Königsbrunn

vor 17 Min.

Weniger Fehler und mehr Geduld auf dem Eis

Zuletzt benötigte der EHC Königsbrunn (in Weiß) zu viele Chancen.

Plus Am Dienstagabend müssen die Eishockey-Spieler des EHC Königsbrunn nach Erding. Der Trainer warnt vor dem Gegner.

Am Wochenende setzte es zwei Niederlagen für den EHC Königsbrunn, gegen Kempten und Klostersee gab es keine Punkte zu holen. Freitags hätten die Brunnenstädter in Peißenberg bei den Miners antreten sollen, doch aufgrund der hohen Inzidenzwerte bei den Gastgebern wurde die Partie jetzt auf den 11. Januar verschoben. Dafür steht nun erstmals unter der Woche ein Spiel auf dem Programm, am Dienstag geht die Reise für den EHC Königsbrunn nach Erding. Ab 20 Uhr wird die Begegnung mit den Gladiators angepfiffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen