Königsbrunn

12:06 Uhr

Wenn Ehrenamt Spaß macht, dann lässt sich etwas bewegen

Plus Die Redaktion stellt die Referenten im Königsbrunner Stadtrat in einer Serie vor. Brigitte Holz befasst sich mit sozialen Themen in der Stadt.

Von Sarah Rosa Gratza Artikel anhören Shape

Seit über 20 Jahren setzt sich Brigitte Holz im Stadtrat für Königsbrunn ein. Zu ihrem Referentenamt wurde sie von ihrer Vorgängerin überredet.

„Damals rief Frau Dörle an, ob man mich auf die Wahlliste setzen dürfe.“ Brigitte Holz zögerte mit einer Antwort. „Doch sie hatte immer wieder angerufen und irgendwann habe ich Ja gesagt“, erinnert sich Brigitte Holz. Ihre anfängliche Zurückhaltung habe nicht an fehlender Bereitschaft gelegen, sich für andere zu engagieren. „Ich dachte nur, dass ich das doch gar nicht kann.“ Mittlerweile ist das Referentenamt ein fester Bestandteil im Leben von Brigitte Holz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

