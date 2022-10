Wie das neue AWO-Führungsduo die Zukunft gestalten möchte

Ingeborg Zeiträg und Petra Kramer bilden das neue Führungsduo des AWO-Ortsvereins Königsbrunn. Bei ihrer Arbeit stellen sie die Begegnungsstätte in den Fokus.

Mit Ingeborg Zeiträg und Petra Kramer stehen zwei bewährte Kräfte aus der AWO an der Spitze des Ortsvereins. Zeiträg managte gemeinsam mit Otto Müller die Geschäftsstelle in der Begegnungsstätte in der Kemptener Straße, Petra Kramer war ihre Wunschbesetzung für den Posten der Stellvertreterin. Die beiden wollen sich bei ihrer Arbeit auf die Begegnungsstätte konzentrieren und dort die Menschen wieder zusammenbringen.

"Wir haben die Corona-Zeit sehr gut überstanden, aber vielen älteren Menschen fehlten die Bewegung und die Treffen", sagt Zeiträg. Dies soll nun wieder angekurbelt werden. Die Yoga- und Gymnastikkurse sind wieder gut besucht. Hinzu kommen sollen monatliche Vorträge zu verschiedenen Themen. Den Anfang machte ein Abend mit Energiespartipps, im nächsten Frühjahr kommt ein Experte der Polizei, der erklärt, wie man sich vor Telefon- oder Internet-Betrügern schützt. "Was wir nicht fortsetzen, sind die Ideen meiner Vorgängerin Petra Fischer. Dafür fehlen uns die Kapazitäten", sagt Petra Kramer.

AWO: Wunschbaum-Aktion wird auch in diesem Jahr angeboten

Ein Opfer der Corona-Regeln ist das Kinderturnen in der Begegnungsstätte: "Wir hatten viele Materialien vom Kindergarten. Wenn wir das weiter benutzen würden, müssten wir es danach aber aufwendig desinfizieren." Daher wurde entschieden, das Angebot vorerst auszusetzen. Weiterhin geben soll es die Wunschbaum-Aktion, bei der bedürftigen Menschen in der Vorweihnachtszeit kleine Geschenke gemacht werden.

Die Begegnungsstätte sei das Alleinstellungsmerkmal des Vereins in Königsbrunn und soll als solche weiter gefördert werden, sagt Ingeborg Zeiträg: "Wir sind bereits jetzt sehr gut ausgelastet mit kostenlosen und bezahlten Angeboten und auch mit Dozenten, die sich bei uns einmieten." Nach den Erfahrungen der Corona-Zeit soll die Begegnungsstätte auch ein Fixpunkt im Kampf gegen die Einsamkeit sein.