Wie der Sport- und Freizeitpark West einmal aussehen könnte

Plus Der Bauausschuss Königsbrunn stimmte der angepassten Rahmenplanung zur "Vision Zentrum 2030" in großen Teilen zu. Allerdings soll noch nachgebessert werden.

Der Sport- und Freizeitpark West könnte in einigen Jahren ganz anders aussehen. Wie? Darüber haben die Mitglieder des Königsbrunner Bauausschusses diskutiert. Sie haben es sich nicht einfach gemacht, ob sie der vom Landschaftsarchitekturbüro Brugger vorgestellten Rahmenplanung grundsätzlich zustimmen sollen. Punkt für Punkt war man den Plan durchgegangen. Dieser folgte einer klaren Linie. Kernstück der Planung soll die Einteilung des Geländes zwischen dem noch zu gestaltenden Forum und der Ulrichshöhe in mehrere Hauptachsen sein.