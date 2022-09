Königsbrunn

Wie die Flucht aus der Ukraine zur Gründung einer Mehrgenerationen-WG führte

Plus Rund 25 ukrainische Geflüchtete von anderthalb bis 68 Jahren, mit und ohne Handicap: Das ist die Wohngemeinschaft im Königsbrunner Haus Gertrud.

Von Paula Binz

Wer sich dem Haus Gertrud in der Königsbrunner Blumenallee nähert, der kann schon von Weitem das Lachen von spielenden Kindern hören. Zeitgleich mit der Besucherin kommt ein Mann mit seinem Rad am Gartentor an. Schnell wird klar: In Englisch und Deutsch fällt die Verständigung schwer. Doch bei dem liebevollen Lächeln und der einladenden Gestik braucht es auch keine zusätzlichen Worte.

