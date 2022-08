Königsbrunn

vor 16 Min.

Wie ein 80-jähriger Künstler zum Zeichnen von japanischen Mangas kam

Plus Der Königsbrunner Künstler Klaus Peter Glaser feiert seinen 80. Geburtstag. In seinem Atelier trifft klassische Ölmalerei auf japanische Mangas.

Von Paula Binz

Die Sonne prallt mitten in das kleine Dachgeschosszimmer. Aus einem Gemälde blickt eine rotgekleidete Frau stolz auf die Besucher herab. "Frauen sind in vielen Bereichen immer noch unterrepräsentiert, das möchte ich in meiner Kunst ändern", sagt Klaus Peter Glaser. Aus diesem Gedanke heraus gestaltete der Königsbrunner Künstler eine Serie über starke Frauen im alten Testament. Heute feiert Glaser seinen 80. Geburtstag, doch das hält den Jubilar noch lange nicht davon ab, sich weiterhin auf künstlerisches Neuland zu begeben.

