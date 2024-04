Wie ein Flohmarkt, nur ohne Geld: Zu Besuch beim Warentauschtag

Beim dreizehnten Warentauschtag des Königsbrunner Vereins Zeitbörse haben auch heuer viele Sachspenden ganz ohne Bezahlung einen neuen Besitzer gefunden.

Das Tröten einer Vuvuzela eröffnet am Samstag pünktlich den dreizehnten Königsbrunner Warentauschtag des Vereins Zeitbörse Königsbrunn. Mit dem Signal durchtrennen Helfer in gelben Warnwesten das rot-weiße Absperrband. Dahinter haben manche schon rund eine Stunde seit Ende der Warenabgabe gewartet. „Die schauen schon“, meint Ulrich Galas, Kassenwart des Vereins. Mit dem Startschuss eilen die Besucher auf der Suche nach guten Fundstücken zu den 60 Biertischen, die auf dem Schulhof der Fritz-Felsenstein-Schule verteilten stehen. Die Tische sind in verschiedene Kategorien wie Bücher, Spielzeug oder Elektronik unterteilt. Erstmalig in diesem Jahr: Alles wurde der Regengefahr wegen unter Dach aufgebaut.

Das Prinzip des Warentauschtags ist einfach, es funktioniert ohne Geld. Vormittags können intakte Dinge aller Art abgegeben werden. Im Anschluss darf dann nach Belieben mitgenommen werden, auch ohne etwas abgegeben zu haben.

Dieses Jahr erstmals unter Dach: die Tische beim Königsbrunner Warentausch. Foto: Julia Wersig

Die anfängliche Hektik legt sich schnell, schon nach kurzer Zeit haben die Ersten volle Tüten. Eine Familie aus Bobingen hat diesmal extra einen Bollerwagen mitgebracht. Beim letzten Mal hätten sie mit kleinen Kindern alles tragen müssen. Fündig geworden ist auch Madelaine Zimmermann. Eigentlich habe sie nur Dinge abgeben wollen, sei aber für ein Stück Kuchen noch bis zur Öffnung geblieben. Eines ihrer besten Fundstücke ist für die Königsbrunnerin eine Schneeschaufel sowie Sandspielzeug für die Kinder. Auch ein Ehepaar aus Donauwörth hat beim Warentausch neben anderen Dingen etwas Besonderes gefunden. „Ich sammle Bücher von Rolf Ulrici“, verrät der Donauwörter. Sein Highlight: zwei Werke des Schriftstellers.

Der Warentauschtag der Zeitbörse Königsbrunn findet traditionell immer vor dem ersten Mai statt, erklärt Galas. Die Zeitbörse ist ein „Tauschring für organisierte Nachbarschaftshilfe“, wie es auf der Internetseite des Vereins heißt. Der Verein lebt von indirektem Tausch von beispielsweise Hilfsleistungen und Gegenständen. Bezahlt wird nicht mit Geld, sondern mit Talenten, dem Gegenwert der jeweiligen Leistung.

Was in Königsbrunn übrig bleibt, kommt ins Sozialkaufhaus

Je leerer die Warentische werden, desto mehr Betrieb herrscht am Kuchenstand. Vereinsmitglieder aus dem Kaffee-Team verkaufen dort selbst gebackene Kuchen, Torten und Kaffee. Mitgeholfen haben beim diesjährigen Warentauschtag insgesamt etwa 50 Mitglieder.

„Alles was hergeschenkt wird, wird auch verwendet“, so Ulrich Galas. Das Haunstetter Sozialkaufhaus „Contact“ holt am Ende ab, was übrig ist. Außerdem wird darauf geachtet, dass die abgegebene Ware in gutem Zustand ist, kaputte Sachen werden aussortiert. Aufgefallen ist Galas aber: „Es ist weniger Schrott als früher“. Vor der Öffnung gehe er die gespendeten Gegenstände nochmal durch. Dabei habe er diesmal auch eine Vuvuzela gefunden und damit kurzerhand die Veranstaltung eröffnet.