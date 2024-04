Wie geht es mit dem West-Trakt der Grundschule Nord weiter?

Plus Um die Frage, ob ein Teil der Königsbrunner Schule abrissreif oder eine Option für steigenden Raumbedarf ist, geht es im Bauausschuss. Am Ende herrscht Einigkeit.

Dass die Generalsanierung der Grundschule Nord in Königsbrunn nicht im Zeitplan liegt, machte Bürgermeister Franz Feigl ( CSU) bei der jüngsten Sitzung des Bauausschusses deutlich. "Die ist aufgrund verschiedener Vorkommnisse massiv in Verzug geraten." Eines dieser Vorkommnisse sei der Hagel Ende August gewesen. Mit 1,3 Millionen Euro sind die restlichen Arbeiten im Haushalt veranschlagt. Im Laufe des Jahres sollen Hortgebäude und der alte Nord-Trakt samt Aula fertig werden. Wie geht es dann weiter? Diese Frage stellte Werner Lohmann, Leiter der Stadtentwicklung, vor allem mit Blick auf den West-Trakt der Schule.

Der sollte ursprünglich abgerissen werden, sobald der Hort-Trakt fertig saniert ist. Für eine Weiternutzung brauche es Anpassungen beim Brandschutz. Die kosten Geld. Mit diesen Anpassungen könnte der Trakt bis 2027 genutzt werden, hat laut Bürgermeister Feigl das Landratsamt signalisiert.