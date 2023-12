Wie kommt die 30 Meter hohe Halle bei Bürgern und Behörden an?

Plus Die Firma Siegmund plant einen Erweiterungsbau zwischen Landsberger Straße und B17 in Königsbrunn. Nun können Bedenken geäußert werden.

Für das Mammutprojekt der Firma Siegmund im Süden Königsbrunns startet die Beteiligung der Öffentlichkeit. Bürgerinnen, Bürger und Vertreter von Behörden können nun zur geplanten, voraussichtlich 30 Meter hohen Halle zwischen B17 und Landsberger Straße Stellung nehmen oder Einwände erheben. Mit den Dimensionen sind manche Stadträte nach wie vor nicht einverstanden.

Ursprünglich hätte die Halle sogar 40 Meter hoch sein sollen. Aber der Bauausschuss war sich im November einig: Mehr als 30 sind nicht drin. Das Grundstück, das der Firma bereits gehört, ist 20.000 Quadratmeter groß. Mehr als die Hälfte sollen die beiden geplanten Gebäuden, die Halle im Westen auf Seite der Bundesstraße und das etwas niedrigere Bürogebäude auf einem Parkdeck im östlichen Bereich zur Landsberger Straße, einnehmen. Den Freien Wählern war das Projekt schon im Bauausschuss zu wuchtig. Sie haben ihre Meinung nicht geändert.