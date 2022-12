Königsbrunn

12:00 Uhr

Wie Wohlfahrth Königsbrunn verändert hat: Ausstellung zum 100. Geburtstag

Plus Zum 100. Geburtstag erinnert die Stadt Königsbrunn an ihren Altbürgermeister Fritz Wohlfarth mit einer Fotoausstellung.

Von Ute Blauert

„Komm, setz di her!“, soll ein typischer Satz von ihm gewesen sein. Und so erinnert sich Bürgermeister Franz Feigl heute noch an ihn: „Wohlfarth hatte etwas Verbindendes.“ In diesem Jahr wäre Fritz Wohlfarth, Bürgermeister Königsbrunns von 1948 bis 1984, 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass blickt die Stadt mit der Fotoausstellung „100 Jahre Fritz Wohlfarth – Erinnerungen an den Königsbrunner Altbürgermeister“ im Foyer des Rathauses vom 12. bis 23. Dezember auf dessen Schaffen zurück.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

