Winterglühen am Ilseseekiosk: herzliche Veranstaltung der CSU Königsbrunn

Am Vorabend zum zweiten Advent trafen sich rund 120 Besucher am Ilseseekiosk in Königsbrunn zum „Winterglühen“, einer Veranstaltung der CSU Königsbrunn, mit gemütlicher Atmosphäre, Livemusik und solidarischem Zweck. Die CSU hatte sich entschieden, den Gästen Glühwein, Punsch und Bratwurst kostenlos anzubieten. „Es ist eine Freude, heute mit so vielen Menschen hier zu sein und diese winterliche Atmosphäre zu genießen. Gleichzeitig möchten wir auch etwas zurückgeben“, erklärte ein Vertreter der Partei. Erfreulich war die Spendenbereitschaft der Anwesenden. An der Essensausgabe kamen mehr als 600 Euro zusammen, die vollständig dem Hilfsfonds Königsbrunn zugutekommen sollen. „Es ist wunderbar, dass so viele Gäste auch noch mit einer Spende ihren Teil dazu beigetragen haben, Menschen in Not zu unterstützen“, so ein Mitglied des Hilfsfonds. Neben kulinarischer Versorgung und festlicher Musik bot die Veranstaltung Gelegenheit für Gespräche und ein Kennenlernen unter den Besuchern. „Solche Veranstaltungen fördern das Gemeinschaftsgefühl und sind eine tolle Möglichkeit, sich in der kalten Jahreszeit zusammenzufinden“, sagte eine Besucherin. Die CSU Königsbrunn zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf des Winterglühens und kündigte an, auch in Zukunft ähnliche Veranstaltungen durchzuführen, bei denen der Austausch mit Bürgern und die Unterstützung sozialer Projekte im Mittelpunkt stehen sollen.

