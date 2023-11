Königsbrunn

18:00 Uhr

Wird eine Diskothek in Königsbrunn ohne Genehmigung betrieben?

Ist es hier nachts zu laut? Und darf die Spirit Erlebniswelt in Königsbrunn am Wochenende überhaupt einen Discobetrieb anbieten? Diese Fragen diskutierte der Bauausschuss.

Plus Die Erlebniswelt in Königsbrunn bietet mehr als Bowling und Kinderland. Am Nachtbetrieb aber stören sich Stadträte. Der Betreiber hat dafür kein Verständnis.

Die Zielgruppe, die der Betreiber des Spirit an der Ecke Wandalenstraße/Gotenstraße in den zwei Gebäudebereichen in Königsbrunn ansprechen möchte, könnte breit gefächerter nicht sein. Für Kinder gibt es Klettertürme und Rutschen, für Jugendliche Trampoline, für Erwachsene Cocktails, Wasserpfeifen und Raum für Firmenfeiern. Dazu kommen Billardtische, Bowlingbahnen und Dartscheiben. An einer speziellen Art des Betriebs aber stört sich der Bauausschuss in Königsbrunn: am nächtlichen.

Im Discobereich kann am Wochenende bis morgens um vier Uhr getanzt werden. Ist das in diesem Bereich, offiziell ein Industriegebiet, erlaubt? Die Antwort, welche ein Mitarbeiter der Bauverwaltung den Stadträten gibt, ist eindeutig: "Eine Discothek ist in dem Bereich nicht zulässig. Die anderen Nutzungsarten waren alle schon mal irgendwie genehmigt." Wenn auch teilweise nicht im aktuellen Ausmaß.

