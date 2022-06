Königsbrunn

vor 19 Min.

So sieht der Umbau-Plan für die Wohlfarth-Straße in Königsbrunn aus

Plus Seit Monaten liegt die Baustelle im Zentrum von Königsbrunn brach, Ende Juni sollen die Pflasterarbeiten beginnen. Fragen und Antworten zur Großbaustelle.

Von Adrian Bauer

Wann gehen die Bauarbeiten in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße weiter?

Nach den aktuellen Planungen beginnt die beauftragte Baufirma LS Bau aus Thannhausen am 20. Juni mit der Musterfläche für die Pflasterqualität. Diese werde an der Von-Eichendorff-Straße zwischen dem Marktplatz und dem gekiesten Parkplatz erstellt, teilt die Stadt mit. Offizieller Baubeginn ist dann am 27. Juni nördlich der Einmündung der Gartenstraße.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen