Königsbrunn

17:45 Uhr

Wunsch nach einer Polizeiinspektion in Königsbrunn

Plus Bayerns Innenminister Herrmann besucht die Gautsch: Beim politischen Abend des Königsbrunner Volksfestes stärkt er der Feuerwehr, Polizei und allen Blaulichtorganisationen den Rücken.

Von Hieronymus Schneider

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann kennt Königsbrunn: Immer wieder ist er zu Besuch bei der Bereitschaftspolizei. Jüngst kam er zum politischen Abend auf die Gautsch. Auch im Festzelt ging es um die Polizei.

Herrmanns Besuch auf Einladung des CSU-Ortsverbandes galt in erster Linie dem 150-jährigen Jubiläum der Königsbrunner Feuerwehr. Schließlich ist er auch der Minister für die Feuerwehr, die Rettungsdienste und den Katastrophenschutz. Das Thema Polizei konnte aber am Standort der Bereitschaftspolizei nicht ausgelassen werden. So fragte auch Max Wellner, der frühere Leiter der Polizeiinspektion Bobingen, den Minister, wann er denn zur Eröffnung einer Polizeidienststelle in Königsbrunn kommen werde. Die Zeltbesucher drückten ihren Wunsch nach einer Polizei, die für die Königsbrunner rund um die Uhr verfügbar wäre, mit deutlichem Applaus aus. Eine konkrete Antwort gab der Minister aber nicht.

