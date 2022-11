Königsbrunn

Zahl der Straftaten in Königsbrunn steigt auf Vor-Corona-Niveau

In Königsbrunn steigt die Zahl der Fahrrad-Diebstähle an. Auch im Verkehr sieht die Polizei Probleme für die Zweiräder.

Plus Die Sicherheitslage in Königsbrunn ist sehr gut. Die Polizei registriert zwar einen deutlichen Anstieg bei den Delikten, doch das hat seine Gründe.

Von Hermann Schmid

Die Menschen in Königsbrunn leben sehr sicher. Die Botschaft überbrachte der Chef der Bobinger Polizeiinspektion Reinhard Weiß zuletzt bei der Bürgerversammlung. Diese gute Sicherheitslage gilt dabei für die ganze Region, angefangen in Augsburg. „Bei den Großstädten mit mehr als 200.000 Einwohnern liegt Augsburg auf Platz 2“, stellte er fest. Augsburg habe dabei eine sogenannte „Kriminalitätshäufigkeitszahl“ (Khz) von 5905. Mit der werden zum besseren Vergleich die Zahl der Straftaten in einer Kommune auf je 100.000 Einwohner umgerechnet.

