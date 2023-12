Königsbrunn

18:00 Uhr

Zehn Jahre Lech-Wertach-Orchester: Wie kam es dazu, Wolfgang Scherer?

Plus Seit 2013 gibt es das Lech-Wertach-Orchester. Wolfgang Scherer aus Königsbrunn leitet es seit Beginn. Er erinnert sich an Höhepunkte und besondere Freundschaften.

Von Maximilian Czysz Artikel anhören Shape

Vor zehn Jahren wurde das Lech-Wertach-Orchester gegründet: Wie kam der Stein ins Rollen?



Wolfgang Scherer: 2012 fragte mich der damalige Königsbrunner Stadtdirektor Albert Teichner, ob ich Interesse an der Neugründung eines Lech-Wertach-Orchesters hätte. Ich bejahte freudig, da dies exakt in meine Ruhestandsplanung nach Jahrzehnten als Dirigent des Kammerorchesters Maria Stern und anderen Ensembles passte. Meine Heimatverbundenheit und das vorhandene Netzwerk zu jungen Musikerinnen, Veranstaltern, Sponsoren, Vertretern der hiesigen Kommunen, dem Landratsamt, der Regierung von Schwaben und der Staatsregierung und „Jugend musiziert“, wo ich über 50 Jahre Juror bin, waren beste Voraussetzungen, um nicht bei null beginnen zu müssen.

23 Bilder Konzerte junger Talente in Schwabmünchen: Hier die schönsten Fotos Foto: Andreas Lode

Erinnern Sie sich noch an das erste Konzert?



Scherer: 2013 war der erste Auftritt mit dem neu gegründeten Orchester. Bis heute folgten über 90 weitere, zuletzt das große Jubiläumskonzert im ausverkauften Parktheater in Göggingen. Schnell wurde das Orchester im Augsburger Land und darüber hinaus bekannt: durch die beiden Königsbrunner Dreikönigskonzerte, mehrere Kinokonzerte im Cineplex Meitingen und Königsbrunn, ganz besonders durch die „Konzerte junger Talente“ in Schwabmünchen oder das jährliche Kirchenkonzert in der Wieskirche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen