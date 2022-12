Zentrum Königsbrunn: Die Stadt wechselt beim Umbau die Strategie

Plus Die Baustelle im Königsbrunner Zentrum geht in die Winterpause. Für 2023 hat sich die Stadt für einen Strategiewechsel entschieden, der viele Menschen freuen dürfte.

Das Millionenprojekt Zentrumsumbau geht langsamer voran als viele Menschen erhofft haben. Immer wieder äußern sich Geschäftsleute und Anwohner verärgert darüber, dass nur wenige Bauarbeiter beim Legen des Pflasters für die neue Bürgermeister-Wohlfarth-Straße zu sehen sind. Viele hätten sich schnelle Fortschritte bei dem Millionenprojekt erwartet. 2023 soll es damit auch endlich so weit sein. Außerdem hat sich die Stadt zu einem Strategiewechsel entschlossen, der dafür sorgen soll, dass die Geschäfte am Rand der Straße trotz Baustelle meistens erreichbar sind. Das Konzept wurde zuletzt dem Stadtrat vorgestellt.