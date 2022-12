Zeuge verfolgt betrunkenen Autofahrer in Königsbrunn

Ein aufmerksamer Zeuge hat einen betrunkenen Autofahrer bei der Polizei gemeldet und ihn mit seinem Wagen verfolgt. Die Beamten stoppten den Alkoholsünder.

Ein aufmerksamer Zeuge hat in Königsbrunn einen betrunkenen Autofahrer verfolgt und die Polizei verständigt. Wie die Beamten berichten, hatte der 25-Jährige gesehen, wie der offensichtlich betrunkene Mann am Mittwoch um 3 Uhr in seinen Wagen stieg und losfuhr. Der Zeuge folgte ihm in seinem eigenen Wagen, verständigte die Polizei und gab ihr ständig den Standort durch.

Auf der B17 stoppte eine Streife den Mann schließlich und bat ihn zum Atemtest. Die Kontrolle ergab einen Wert von 1,2 Promille. Der Mann musste mit zur Blutentnahme, sein Führerschein wurde sichergestellt. (AZ)