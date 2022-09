Königsbrunn

Zu viel Müll, zu viele Autos: Für den Auensee soll Entlastung her

Der Auensee liegt idyllisch in einem Waldstück nicht weit von der Lechstaustufe 22. Er lockt im Sommer täglich viele Besucher an.

Plus Jeden Sommer strömen Erholungssuchende zum Baden an den Auensee. Landwirte und Naturschützer ärgern sich über zugeparkte Wege und viel Müll. Jetzt soll Abhilfe her.

Ein Wort wie "Naturidyll" ist für Plätze erfunden worden: Spiegelglatt liegt das kleine Gewässer da, umstanden von hohen Bäumen, mit einem kleinen Inselchen im blaugrünen Wasser. Der See liegt nur wenige Meter abseits der Lechstaustufe 22 im Naturschutzgebiet zwischen Königsbrunn, Schmiechen und Prittriching. Diese Lage zieht seit Jahren im Sommer viele Badegäste an das Ufer des Sees und die bringen Probleme mit: Sie hinterlassen große Mengen Müll, ihre Autos verstopfen die Zufahrtswege. Deshalb will die Politik der Verschmutzung und der Wildparkerei nun einen Riegel vorschieben.

